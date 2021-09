Sergio Garrote gana el bronce en ruta y suma su segunda medalla en Tokio

El ciclista barcelonés Sergio Garrote se colgó su segunda medalla en los Juegos Paralímpicos de Tokio al lograr el bronce en la prueba de ruta, clase H1-2, en el Circuito Internacional de Fuji.

Garrote, que disputa sus primeros Juegos Paralímpicos, finalizó tercero en la carrera de 52.8 kilómetros, con un tiempo de 1:24.25, solo superado por el francés Florian Jouanny, oro, y el italiano Luca Mazzone, plata. "No hay que despreciar ningún metal en unos Juegos pero estoy sorprendido con la victoria del francés, que no entraba en mis quinielas para ser favorito. Me he entregado en la medida de todo lo que tenía", dijo Garrote, al termino de la prueba.

El ciclista de Viladecans, que ya ganó el oro en la prueba de contrarreloj, usa silla de ruedas desde que se cayó del andamio de una obra en 2001 que le produjo una lesión medular. Practica ciclismo con una 'handbike' desde 2015.

Nuria Marquès se hace con la medalla de bronce en los 200 estilos SM9

La nadadora catalana Nuria Marquès ha dado este miércoles la vigesimoctava medalla a la delegación española en los Juegos Paralímpicos de Tokio tras conquistar el bronce en la final de los 200 metros estilos de la clase SM9 (discapacidad física). La barcelonesa, de 22 años, ha sumado su segunda medalla en la cita tras la plata lograda en los 100 espalda S9 en una final donde siempre ha estado en las posiciones de podio, y en la que Sarai Gascón ha sido cuarta.

España supera a Alemania y se clasifica para las semifinales de los Juegos Paralímpicos

La selección española de baloncesto venció a Alemania en los cuartos de final de los Juegos Paralímpicos de Tokio, en los que sigue invicta, y accedió por la vía rápida a semifinales, donde se medirá por un puesto en la final con Estados Unidos.

Después de completar una fase de grupos perfecta, con cuatro victorias en cuatro partidos, la selección española se encontró en cuartos con el combinado germano, que salió como un torbellino a la cancha con un 0-7 de parcial. Un tiempo muerto para aclarar ideas le valió al equipo español para remontar y empezar a tomar la delantera en el marcador pasado el minuto cinco de partido liderado por Asier García y Jordi Ruiz, que se mostraron como los jugadores más determinantes.

Con seis puntos arriba regresó España del descanso, una renta que pudo mantener porque las rotaciones efectuadas y las aportaciones en ataque de hombres de refresco como Amadou Diallo o 'Pincho' Ortega se lo permitieron. En el último cuarto, los alemanes pidieron revisión de la silla de Asier García al creer que la altura del asiento era superior a lo permitido. Los colegiados la midieron, comprobaron que estaba todo correcto y esa decisión tocó el orgullo de los españoles, que a partir de ahí sacaron su mejor versión ofensiva para tomar distancia en el marcador. Dos triples de Thomas Boehme y Andre Bienek en el momento clave sostuvieron a Alemania hasta el final, aunque la fortaleza defensiva mostrada por los hombres de Oscar Trigo les permitió no sufrir en exceso.

España se medirá en semifinales a Estados Unidos, que ganó a Turquía en cuartos. De esta forma se reeditará la final de Río de Janeiro que se llevaron los estadounidenses.



- FICHA DEL PARTIDO:

71 - España (21+19+14+17): Dani Stix (1), Alejandro Zarzuela (11), Jordi Ruiz (24), Asier García (19) y Manuel Lorenzo Díaz (4) -quinteto inicial- Pablo Zarzuela (2), Fran Lara, Amadou Diallo (6), David Mouriz, Oscar Onrubia e Ignacio Ortega (4).

68 - Alemania (19+15+14+20): Nico Dreimueller (9), Christopher Huber (4), Andre Bienek (13), Thomas Boehme (16) y Aliaksandr Halouski (9) -quinteto inicial- Philip Schorp, Mathias Guentner, Tobias Hell, Jan Haller (2), Jan Sadler (4), Jens Eicke Albrecht (11) y Joseph Bestwick.