España se impone a Estados Unidos

La selección española de waterpolo se impuso por 9-11 a la de Estados Unidos en el torneo triangular amistoso que se está disputando en Texas (Estados Unidos).

El equipo estadounidense salió muy fuerte en el inicio del partido y se impuso por 3-1 en el primer cuarto, por lo que los jugadores de David Martín tuvieron que aumentar su concentración y energía para igualar a los locales.

The @TeamUSA Men fell to Spain tonight, 11-9. Four athletes scored twice for the United States while Adrian Weinberg notched seven saves in the cage.



More: https://t.co/iU9cldXpey#waterpolo



??: @jimcowsertpic.twitter.com/i4dGlNLDyh