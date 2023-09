ERC estrena el catalán en una iniciativa en el Congreso sobre deportistas de la selección

ERC se ha acogido por vez primera a la reforma del reglamento del Congreso que permite usar las lenguas cooficiales en iniciativas parlamentarias al registrar una proposición de ley escrita en catalán para quitar la obligatoriedad de los deportistas a acudir a la selección si son convocados.

El documento, cuyo registro no podrá efectuarse hasta la semana próxima, según fuentes del grupo republicano, ha sido difundido este viernes en sus dos versiones, la escrita en catalán y su traducción al castellano.

La proposición plantea modificar la Ley del Deporte para que la presencia de cualquier deportista en la selección nacional deje de ser un deber y sea exclusivamente un derecho y se establezca la capacidad de elección libre para decidir si acudir o renunciar a la convocatoria.

Según el grupo parlamentario, el hecho de que las jugadoras de la selección española de fútbol se hayan visto obligadas a acudir a la misma, "cuando específicamente han emitido comunicados previos renunciando a formar parte de ella, ha reabierto el debate sobre la obligatoriedad de acudir a las convocatorias de las federaciones estatales", ya que renunciar puede conllevar multas muy elevadas y la suspensión de la licencia federativa.

"Desde ERC hemos pedido en reiteradas ocasiones que esta obligatoriedad se suspenda, respaldándonos en la defensa de la autonomía de la voluntad de las y los deportistas, así como en la arbitrariedad con la que se aplican las llamadas sanciones", apunta ERC, que cuenta con siete diputados en esta legislatura.

En la defensa de su iniciativa, ERC apunta que cada año "hay grandes estrellas masculinas de gran reconocimiento y fama mundial que se ausentan en las convocatorias estatales alegando motivos personales, sin que se plantee ningún tipo de problema".

"Sin embargo, ante una renuncia colectiva promovida por el malestar surgido a raíz del 'Caso Rubiales' y la falta de cambios estructurales en la federación que garanticen la igualdad y la no discriminación de género, estas se ven coaccionadas a formar parte de un espacio en el que no desean estar y en el que no se sienten seguras", añade.

La propuesta incluye entre sus modificaciones una nueva redacción del artículo 22 de la ley, para que se considere un derecho de los deportistas "acudir o renunciar a las convocatorias de las selecciones a su libre elección, en los términos que se establezcan reglamentariamente", así como la del 51 y el 104, para que no acudir a la selección no se considere infracción muy grave y no conlleve sanción.

El grupo Republicano asegura que "sigue manteniendo el objetivo de una selección catalana oficialmente reconocida", pero, a su entender, "todo lo sucedido va más allá de un tema meramente deportivo, porque sin duda se trata de una cuestión de derechos y de feminismos".