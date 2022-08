Emma García y Pau Ribes, plata en el dúo mixto técnico; El relevo del 4x100 libre mixto accede a la final

La natación española volverá a contar con un equipo en las finales de relevos de los Europeos de Roma, tras lograr este lunes el cuarteto mixto la clasificación para la lucha por las medallas en el 4x100 libre.

Una final en la que España, que compitió en las preliminares con un equipo integrado por Carles Coll, Sergio de Celis, Ainhoa Campabadal y Lidón Muñoz, intentará fijar un recórd de España que se le escapó en las series por 28 centésimas tras nadar esta mañana en un tiempo de 3:28.87.

Y eso que el cuarteto español parecía lanzado hacia una nueva plusmarca nacional tras las dos primeras postas, en las que Carles Coll y Sergio de Celis situaron a España en primera posición por delante de potencias de la talla de Suecia, Hungría o los Países Bajes.

Posición que no pudieron defender en las dos postas finales Ainhoa Campabadal y Lidón Muñoz, lo que relegó al equipo español a la cuarta posición con una marca de 3:28.87.

Un registro que permitió a España acceder con la séptima mejor marca a una final en la que nadará esta tarde, como confirmó Carles Coll, el aragonés Luis Domínguez, fundamental en la brillante cuarta plaza que el equipo español logró el domingo en la final del 4x100 libre masculino.

"La verdad es que es un relevo que nos da muchísima confianza por todo el arsenal que tenemos como vimos ayer. Hemos hecho el papel que teníamos que hacer por la mañana, porque creo que tenemos más para esta tarde", señaló Lidón Muñoz.

#Natacion



¡El relevo del 4x100 libre mixto y Carlos Garach en 1.500 libre son finalistas del Europeo #Roma2022!



Es tarde se disputará la final del relevo y mañana la del 1.500m libre??



?????? ¡A por todas, equipo! ?????? pic.twitter.com/clSqOdQVDw — RFEN (@RFEN_Oficial) August 15, 2022

Carlos Garach, a la final de los 1.500

Igualmente peleará por las medallas Carlos Garach, que logró la clasificación para la final de los 1.500 libre tras nadar en las series en un tiempo de 15:08.78 minutos.

"Estoy muy contento por haberme metido en la final. He logrado mi segunda mejor marca y he tenido buenas sensaciones pese a que los últimos 600 metros me han costado bastante porque he empezado duro", aseguró Garach en declaraciones difundidas por la Federación Española de Natación.

Un tiempo que permitió al joven nadador granadino, de 18 años, acceder con la séptima mejor marca en la que Garach confía en mejorar su registro.

"Creo que mañana puedo mejorar mi marca porque en los últimos metros he sufrido en la técnica", explicó el andaluz, que peleará por primera vez por las medallas en un gran competición internacional absoluta.

Mireia Belmonte pasa a semifinales de los 200 estilos

Tampoco falló en esta ocasión Mireia Belmonte, que tras no poder pasar ronda en los 400 estilos y los 100 mariposas, logró este lunes la clasificación para las semifinales de los 200 estilos. Y eso que Belmonte no pudo rebajar su mejor marca del curso, los 2:14.17 que firmó el pasado mes de julio en Sabadell para proclamarse campeona de España de la distancia, tras nadar esta mañana en un tiempo de 2:15.91 minutos.

Crono suficiente para acceder con la undécima mejor marca a unas semifinales en las que también estará Alba Vázquez, quinta en estos Europeos de Roma en la final de los 400 estilos, que logró el último billete en juego con un tiempo de 2:16.89.

También lograron superar ronda Lidón Muñoz, que accedió a las semifinales de los 50 libre con una marca de 25.31 segundos, así como Arbidel González, que con un crono de 1:58.08, y Joan Lluis Pons, con un registro de 1:59.97, sellaron su pase a las semifinales con el noveno y decimosexto mejor tiempo, respectivamente.

Natación artística

Emma García y Pau Ribes sumaron la cuarta medalla para la delegación española en los Europeos de Roma, todas ellas en natación artística, tras colgarse este lunes la plata en la final de dúo mixto técnico.

#Artistica



??¡Pau Ribes y Emma García, subcampeones de Europa en Dúo Mixto Técnico!??



???? Hemos vivido una España de cuento (coreografía de ‘Hansel y Gretel’), que se llevó la merecidísima medalla de plata en #Roma2022



¡Felicidades, pareja! ???? pic.twitter.com/zBT2nKomX5 — RFEN (@RFEN_Oficial) August 15, 2022

Una final en la que García y Ribes, que lograron una nota 83,7548 puntos, volvieron a verse superados, al igual que ocurrió en la rutina libre, por los italianos Lucrezia Ruggiero y Giorgio Minisini, que se alzaron con el triunfo con una puntuación de 89,3679.

Y eso que no pudieron ser mejores las sensaciones que dejó el equipo español, que en esta ocasión no incurrió en los errores finales que le dejaron el pasado mes de junio en los Mundiales de Budapest, en los que Emma García y Pau Ribes se quedaron a las puertas del podio tras ser cuartos.