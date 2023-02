Duplantis supera su propio récord mundial

El sueco Armand Duplantis estableció este sábado, con un registro de 6,22 metros, un nuevo récord del mundo de salto con pértiga al imponerse en la reunión "All Star de Pértiga" disputada en la localidad francesa de Clermont-Ferrand.

WORLD RECORD* ??



Magic @mondohoss600 ???? flies over 6??.2??2??m at the @AllStarPerche in Clermont-Ferrand ??



And it's his 60th jump over 6.00m in his career ??



*Subject to the usual ratification procedure pic.twitter.com/gtPUWFWzwY