El director contra el Fraude avisa a los futbolistas de que “yo no sabía” no es excusa

El director de la Organización Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF), José Manuel de Alarcón, ha rechazado en Valencia el argumento del yo no sabía utilizado por futbolistas condenados por delitos contra la Hacienda pública y ha avisado que no es excusa esconderse detrás de sus gestores.

Esa explicación no me vale. No tengo ninguna duda de que los expertos que asesoran a estos deportistas les ofrecen distintas alternativas ante sus obligaciones fiscales y les explican los riesgos que asumen si optan por algunas de ellas. La decisión sobre la vía finalmente escogida la toman ellos, aunque el diseño lo haga un profesional, ha remarcado.

La intervención del director de la ONIF ha tenido lugar en una jornada organizada por el Instituto de Estudios Estratégicos e Internacionales (IEEI) de la Universidad Católica de Valencia (UCV) centrada en la labor que desempeñan los agentes estatales dedicados en España a la detección y prevención de delitos económicos.

En ese sentido, De Alarcón ha explicado que dado que cambian de equipos, presentan mucha movilidad geográfica, tienen derechos de imagen, retribuciones muy altas durante un periodo muy corto, crean o invierten en empresas Todo hace que su forma de tributar sea más compleja, lo que supone dificultades a la hora de comprobar si se está cometiendo algún delito fiscal.

Por otro lado, De Alarcón ha asegurado que es falso que la Agencia Tributaria persiga a los peces pequeños y deje escapar a los gordos, es justo al contrario y ha agregado que en España existe bastante desinformación y demagogia sobre la labor de la Agencia Tributaria.

No podemos hacer mucho frente a esos comentarios, por desgracia demasiado recurrentes, a causa de nuestro deber de reserva y de sigilo. No tenemos permitido contar lo que hacemos por la propia naturaleza de nuestro trabajo y así, de alguna manera, no podemos defendernos. Se nos escapan tanto peces grandes como pequeños, por supuesto, pero la realidad es contraria a ese mito: el interés de la investigación y de la inspección siempre está mucho más focalizado en los grandes contribuyentes, ha aseverado.

El director de la organización antifraude ha subrayado el esfuerzo preventivo de Hacienda para evitar los delitos fiscales. Esa sensación que había antes de que quien no pagaba impuestos era el más listo, el 'chulito' del grupo ya está mucho más matizada. En mi opinión, ahora hay más conciencia social. Ése es el objetivo, ha manifestado.

Todas las actuaciones de la Agencia Tributaria están muy enfocadas a fomentar el cumplimiento voluntario. Nuestra función es la de obtener los recursos que necesita el Estado para mantener el bienestar de la ciudadanía: desde las pensiones, las carreteras o las universidades hasta la sanidad pública, ha finalizado.