Damar Hamlin se despierta y respira sin ayuda médica: "¿Hemos ganado el partido?"

Los Buffalo Bills de la NFL informaron este viernes de que su jugador Damar Hamlin, quien sufrió un paro cardíaco el pasado lunes en el partido ante los Bengals, ya respira sin ayuda mecánica.

"Según los médicos el tubo de respiración de Damar se retiró durante la noche. El continúa progresando notablemente en su recuperación. Su función neurológica permanece intacta y ha podido hablar con su familia", anunció el equipo en un comunicado.

En el mensaje, la directiva de los Bills subrayó que el defensivo profundo participó este viernes en una videoconferencia en la que habló con sus compañeros y el grupo de entrenadores.

"Damar Hamlin participó por FaceTime en nuestra reunión de equipo hoy para hablar con jugadores y entrenadores. Lo que le dijo al equipo fue: "Los amo muchachos", añadió.

We'll be wearing a special "3" patch on Sunday for our guy @HamlinIsland.



There will be a number of tributes for Damar Hamlin across the NFL during Week 18: https://t.co/YhD5s9k2jxpic.twitter.com/SlIviqGriI