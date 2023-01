Carolina Marín no puede con la número 1 del mundo

La jugadora española de bádminton Carolina Marín se ha despedido del Abierto de la India, de categoría BWF World Tour Super 750, después de caer en cuartos de final ante la número uno del mundo, la japonesa Akane Yamaguchi (21-17, 14-21 y 21-9).

La tricampeona mundial y hexacampeona de Europa, actual número nueve del mundo, logró empatar el duelo ante la nipona, su verdugo en la misma ronda del pasado Mundial, después de que esta se impusiese en la primera manga, pero no supo frenar su arreón en la tercera y definitiva.

Thanks for your warm support India????????

Bit dissapointed about my defeat but so many things to improve. See you next week Indonesia! ????



Un poco decepcionada por la derrota, pero nos queda margen de mejora. Nos vemos en Indonesia! ??



?? @badmintonphoto#PuedoPorquePiensoQuePuedopic.twitter.com/hRFVgnaSFK