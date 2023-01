Carolina Marín se despide de Malasia en cuartos

La jugadora española de bádminton Carolina Marín se ha despedido del Abierto de Malasia, primer 'Grand Slam' de la temporada, después de caer este viernes en cuartos de final ante la actual subcampeona del mundo, la china Yu Fei Chen (21-18 y 21-19).

A pesar de la derrota, estamos en el camino. La semana que viene tenemos nueva oportunidad de seguir mejorando ??????



Despite the defeat, this is the way. Next week there's a new chance to continue improving ?????? Thanks, Malaysia! ??



?? @badmintonphoto#PuedoPorquePiensoQuePuedopic.twitter.com/QWczTALldm