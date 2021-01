Carolina Marín se clasifica para semifinales de las Finales del Circuito Mundial, a falta de un partido

La jugadora española de bádminton Carolina Marín se clasificó este jueves para las semifinales de las Finales del Circuito Mundial que se están disputando en Bangkok tras derrotar a la canadiense Michelle Li por 21-16 y 21-13.

Clasificada para semis! Mañana, último partido de la fase de grupos ��

Qualified for the semifinals! Tomorrow, last match of the group stage ⚡#PuedoPorquePiensoQuePuedo#BWFWorldTourFinals#CourtsAreCallingpic.twitter.com/1w0dFU2oik