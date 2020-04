El bicampeón del mundo de dardos, excluido de un torneo por la mala conexión de su wifi de su casa

El wifi de su casa le ha jugado una mala pasada al dos veces campeón del mundo de dardos, Gary Anderson.

Anderson iba a formar parte de un gran torneo que reunía a 128 participantes de todo el mundo, el PDC Home Tour, que iba a ser retransmitido online. Y cuando el jugador escocés quiso hacer pruebas para verificar que pudiera retransmitir desde su casa sus disparos ante su diana, la señal de su wifi le dejó tirado.

"Mi señal de wifi no era suficiente" para una retransmisión aceptable. "No me sorprende. Me cuesta pagar las facturas online desde casa, es muy frustrante", reconoció en declaraciones que recoge The Sun, en Inglaterra.

Anderson tenía previsto regresar con fuerza este 2020, justo antes de que estallara la pandemia, y justo después de perderse parte de la temporada anterior por culpa de una lesión: "Es increíble. Dos años seguidos me he perdido los primeros meses. Lo importante es estar listos para cuando termine el confinamiento".

El PDC Home Tour tiene programadas partidas desde este viernes 17 de abril.