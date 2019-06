El australiano Nick Kyrgios se impone a Roberto Carballés en el torneo de Queen's

El tenista español Roberto Carballés no pudo superar la primera ronda del torneo de Queen's (Reino Unido), puntuable para la ATP y que se disputa sobre hierba, después de caer este jueves con el australiano Nick Kyrgios por 7-6(4), 6-3.

El jugador tinerfeño no pudo aprovechar su condición de 'lucky loser' tras la retirada del francés Adrian Mannarino ante un rival que no dio concesiones con su potente servicio, con el que no concedió ni una sola bola de 'break', pese a cometer seis dobles faltas.

Carballés plantó cara en el primer set al oceánico ante el que levantó cuatro bolas de set, dos con 5-4 y dos con 6-5, para jugar su suerte en el 'tie-break'. Kyrgios fue mejor en la 'muerte súbita' (7/4) tras llevarse los últimos cuatro puntos, y en el segundo parcial dominó con claridad tras hacerse con los últimos cuatro juegos.