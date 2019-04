Anna Boada se retira del deporte por depresión: "No soy la única deportista de élite que necesita ayuda"

�� Anna Boada diploma olímpico y bronce mundial en remo, se retira por problemas de ansiedad y depresión.



"No soy, ni seré la única deportista de élite que necesita ayuda"



Un increíble discurso que muestra el lado amargo del deporte...



#PartidazoCOPE pic.twitter.com/M38MvAzyI5 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) 1 de abril de 2019

Anna Boada logró un Diploma Olímpico y una medalla de bronce en un Mundial de remo. Su decisión de dejar el deporte de élite como consecuencia de una depresión no deja indiferente. Lo explicó en un discurso a cuyo relato ha tenido acceso El Partidazo de COPE. Es una llamada de atención a posibles nuevos casos: "Tan sólo los deportistas sabemos los niveles de presión a los que estamos sometidos año tras año. Creo que no soy ni seré la única deportista de élite que necesita ayuda para gestionar tantas emociones", explicó.

Su retrato sobre la depresión fue sobrecogedor: "Las enfermedades no las escogemos y a veces no las aceptamos, sobre todo cuando se trata de salud mental. Está mucho más reconocido una fractura de brazo que la depresión o la ansiedad. Lo más difícil es no saber cuándo vas a tocar el suelo para poder levantarte".

Acepta que "la perjudicada he sido yo. El mundo seguía girando mientras yo estaba paralizada. Me gustaría pensar que existe alguna forma de apoyarnos entre nosotros ante las crisis, y como prevención antes de que sea demasiado tarde".