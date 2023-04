AMP.- Fútbol.- Tebas: "Laporta no ha aclarado nada, es 'inentendible' tantos años pagando a Negreira"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó este miércoles que su homólogo del FC Barcelona, Joan Laporta, "no ha aclarado nada" y calificó de "'inentendible'" el pago al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira, tras la Asamblea General Extraordinaria de LaLiga en Madrid.

"No íbamos a hacer un interrogatorio al FC Barcelona. Los clubes han dicho que eso no era normal y que esos pagos se deben investigar, y que no es un 'tema' de Javier Tebas sino de ellos. Ninguno ha dicho que lo entendía. No ha aclarado nada. No ha convencido y el tema seguirá donde corresponda", comentó en rueda de prensa en la sede de la patronal de clubes.

Para Javier Tebas, LaLiga "no puede mirar a otro lado" en casos como el de Negreira. "Se habla mucho de la presunción de inocencia. No creo que el FC Barcelona comprase árbitros. Lo que creemos es que esos pagos eran para influir en algo, y solo la intención es una conducta punible. No ha dado las explicaciones. La expresión que he utilizado es que es 'inentendible' tantos años pagando al vicepresidente del CTA", manifestó.

El presidente de LaLiga opinó que Laporta "no ha aprobado el 'examen'" de la Asamblea Extraordinaria, a pesar de haber estado "20 minutos dando sus explicaciones". "Ningún club ha entendido las explicaciones de Laporta, no ha aclarado nada. No se han resuelto las dudas", recriminó, aunque sí destacó la "educación" y el "respeto" con que se desarrolló la reunión en la sede de LaLiga.

"El enfado es menor, porque ha dado la cara, es importante que uno de los grandes venga a dar explicaciones a la Asamblea", aplaudió Tebas, antes de criticar la falta de "autocrítica" en la intervención del presidente azulgrana.

Tebas, que reiteró que Laporta "debería dimitir" aunque ahora no sea "significativo", expresó que el "tono" de las conversaciones "bajó" en este foro. "Siempre intento que haya buena relación, pero eso no quiere decir que haya favoritismo. Le he dicho que me tendría que haber llamado él para darme explicaciones. No hay tanto 'feeling' ahora, pero es normal", comentó sobre su relación actual con Laporta.

Sobre la postura del Real Madrid, representado por su director general, José Ángel Sánchez, durante la Asamblea, Tebas reconoció que sería "raro" que el presidente merengue, Florentino Pérez, hubiera acudido a la reunión.

"El fútbol no gira alrededor del Real Madrid, gira en torno a la totalidad de los clubes, que consideraron que con la personación de LaLiga era suficiente. No me he fijado en la actitud de José Ángel Sánchez. No tengo que valorar la actitud del Real Madrid, ya se han personado en el caso y la Fiscalía nos ha apoyado", puntualizó sobre la postura del conjunto madridista, que no intervino durante la Asamblea Extraordinaria.

Por otro lado, el presidente de LaLiga no quiso profundizar sobre el video del Real Madrid en el que respondía a la acusación de Joan Laporta sobre el supuesto trato de favor durante el régimen franquista. "Cuando vi esa discusión me recordó cuando tenía 19 años y acabas discutiendo de esto a las cinco de la mañana. Es un debate que desvía la atención de los temas esenciales", subrayó.

"Yo no hubiera hecho ese tipo de vídeo. Los dinosaurios también existieron. Tampoco aportó nada lo que dijo Laporta. No me gustó, personalmente", concluyó Tebas.