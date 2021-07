Suecia, Brasil y Reino Unido ganan en el inicio de los Juegos

La selección de Suecia puso fin a la impecable racha de Estados Unidos, invicta en 44 partidos, tras imponerse por 3-0 en la puesta en escena de ambas selecciones en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El combinado sueco, más adaptado a la situación, dejó al combinado norteamericano con el segundo mejor registro de la historia. La última derrota del equipo estadounidense databa de un amistoso el 19 de enero de 2019 contra Francia (3-1). Ahora llegó de la mano de un rival que está poniendo todo de su parte por ser su bestia negra.

Suecia fue la ‘culpable’ de que Estados Unidos se quedase sin medalla en Brasil 2016 después de eliminarlas en los penaltis en cuartos de final y en el arranque de los Juegos Olímpicos ha dado un puñetazo encima de la mesa en el duelo entre dos de las grandes favoritas al oro. Suecia no tardó en demostrar su superioridad y ya en los primeros 10 minutos dispuso de dos ocasiones sobre la portería de una Alyssa Naeher que no tuvo su tarde en Tokio. Estados Unidos reaccionó y tuvo más balón, hasta que en el m.25 se vio por detrás en el marcador. Sofia Jakobsson puso un centro desde la derecha al que Stina Blackstenius se adelantó en el primer palo a la salida en falso, con los puños por delante, de la guardameta estadounidense.

FINAL | Not the start we wanted but plenty of tournament to play. We go again on Saturday.



???? 0-3 ???? | #Tokyo2020pic.twitter.com/dkb50GKpc1