Registrada la sede del Comité Organizador de los Juegos de París

La sede del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de París 2024 anunció este martes que es objeto de un registro policial dentro de una investigación de la que no hay por ahora más detalles.

"Un registro está en marcha en estos momento en la sede del Comité Organizador. París 2024 colabora plenamente con los investigadores", señaló el Comité en un comunicado. Añadió que, a su conocimiento, no es objeto de ninguna investigación judicial en su contra.

El registro fue realizado por personal de la Oficina Central de la Lucha contra la Corrupción y las Infracciones Financieras y Fiscales (OCLCIFF) y la brigada financiera de la Policía Judicial de París, precisó L'Equipe.

Les inspecteurs ont estimé que la procédure générale relative aux achats est « imprécise et incomplète », et soulignent qu'il existe « parfois des situations de potentiels conflits d'intérêts non maîtrisés ».https://t.co/xPgtSNAZ6Opic.twitter.com/exd03klYoG