Pekín, en guardia ante los rebrotes a 100 días de los Juegos Olímpicos de Invierno

Pekín desveló el diseño de las medallas de los próximos Juegos de Invierno con motivo del comienzo de la cuenta atrás de 100 días hasta la cita olímpica, que se celebrará bajo estrictas medidas preventivas contra la covid-19, de la cual existen rebrotes en varias regiones chinas, entre ellas la capital.

Pese a la pequeña escala del rebrote (643 casos activos en todo el país), Pekín ya ha pedido a la población que limite los viajes y ha prohibido la entrada en la ciudad a las personas que hayan estado recientemente en áreas en las que se hayan detectado casos. Esta semana, los organizadores del Maratón de Pekín suspendieron la carrera de este año, prevista para el 31 de octubre, "para evitar la propagación del coronavirus".

La capital, en la que había este martes 26 casos activos, quiere controlar así la pandemia a 100 días de la celebración los Juegos, que la convertirán en la primera ciudad del mundo en celebrar unos Juegos Olímpicos de Verano (2008) y de Invierno. La llama olímpica llegó a Pekín la semana pasada procedente de Olimpia, Grecia, y recorrerá varios puntos del país asiático para alentar a la población a practicar deportes de invierno antes de su relevo, previsto para entre el 2 y el 4 de febrero en las tres sedes de la cita olímpica, Pekín, Yanqing y Zhangjiakou.

Let's take a closer look at those #Beijing2022 medals... ???