Niko Sherazadishvili, roto, en COPE: "Puede ser un poco de presión, un año muy largo... Muy malas sensaciones"

Nikoloz Sherazadishvili no pudo más. El judoca rompió a llorar cuando cayó eliminado en la repesca frente al uzbeko Davlat Bobonov en la categoría de -90 kg en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Atendió justo después al micrófono de la Cadena COPE, roto, desconsolado y sin saber explicar las causas de su derrota: "No sé sinceramente qué ha pasado. Puede puede ser un poco de presión, puede ser un poco del peso de que ha sido un año muy largo, con mucho control de la nutrición para poder controlar el peso... Pero son excusas al final porque no tenía esas sensaciones que normalmente tengo en la competición. Se me han alargado mucho los combates", explicó Niko.

Niko Shera, eliminado en la repesca y se queda sin opciones de medalla El español, uno de los favoritos para el oro, cayó ante el uzbeko Davlat Bobonov en el punto de oro y queda eliminado. 28 jul 2021 - 04:13

?? Escucha la entrevista a Nikoloz Sherazadishvili (@NSheraPodium) tras quedarse sin medalla en los #JuegosOlimpicos



?? "¿Por qué no he dado mi nivel? Puede ser un poco por la presión"



??? "Lo he dado todo, pero no ha sido suficiente"#LosJuegosEnCOPE#Tokyo2020pic.twitter.com/p6wbhTJeDk — Tiempo de Juego (@tjcope) July 28, 2021





"No me deberían costar los combates, y se me han ido alargando todos, y yo normalmente no alargo tanto los combates. Física y técnicamente soy superior, pero estos días no salen las coas. Lo he dado todo pero no ha sido suficiente", reflexionó el judoca.

Su entrenador Quino Ruiz, confesaba antes del combate que le costaba reconocer a Nikoloz Sherazadishvili, doble campeón del mundo: "Me han faltado muchas cosas pero hay días que te levantas así y aún no estando al 100% hay que darlo todo. Y este ha sido el día, lo he intentado... Muy malas sensaciones, pero ¿qué le vas a hacer? Te levantas como te levantes hay que dar el cien por cien. Evidentemente, no era mi forma".

La promesa de ganar un oro olímpico

El padre de Niko le ha visto ganar, desde el cielo, dos mundiales de judo. Por ello, Niko Shera hizo una promesa en COPE: "No ha sido en estes Juegos Olímpicos, pero van a ser en los siguientes, y en los siguientes. Mi mentalidad no va a cambiar, aunque hoy es un día muy, muy triste para mí y para todo el equipo".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y también dejó un mensaje para su entrenador: "en París, ganaré".

· Así narramos en Tiempo de Juego el combate por la repesca entre Niko Shera y Davlat Bobonov