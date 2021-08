Hassan culmina su triple reto con el oro en 10.000

La holandesa Sifan Hassan culminó su magnífica actuación en los Juegos de Tokio con la medalla de oro en 10.000 metros tras doblegar en la última vuelta, con un tiempo de 29:55.32, a la etíope Letesenbet Gidey, que pagó su generosidad cediendo la plata a la bahrainí Kalkidan Gezahegne.

Another #Gold for Sifan Hassan!



After success in the 5,000m, the runner from #NED now wins the women’s 10,000m.



What an achievement!#StrongerTogether | #Tokyo2020 | @WorldAthletics | #Athleticspic.twitter.com/6ZkejRyUFo