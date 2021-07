Doncic: "No me preocupan los récords; estoy encantado de estar entre las estrellas de los Juegos"

Luka Doncic, autor de 48 puntos que igualan el mejor registro individual en un partido de la historia de los Juegos Olímpicos en el encuentro en el que Eslovenia se impuso por 100-118, dijo que no le preocupan los récords, sino que su objetivo era obtener la victoria.



"No me preocupan los récords, queríamos una victoria y es a lo que vinimos. No importa, creo que ya teníamos ganado el partido, no importa", manifestó el exterior esloveno tras el encuentro en el Saitama Super Arena, al ser preguntado si hubiera preferido permanecer más tiempo en cancha para batir el récord.

Iguala el récord de Palubinskas

Los 48 puntos que Doncic endosó al combinado argentino igualan los que el australiano Eddie Palubinskas anotó ante México en un partido de los Juegos de Montreal 1978 (120-117).



El máximo registro hasta el momento era el establecido por el brasileño Óscar Schmidt, que anotó 55 partidos en un partido contra España de la fase de grupos de los Juegos de Seúl 1988, acabado con 118-110.



Doncic consideró que Argentina fue un rival "difícil. Hicimos un buen partido, vimos muchos vídeo, tienen grandes jugadores, era un partido duro, y creo que hicimos un buen ataque y también una gran defensa", analizó.

"Soy al que más fotos piden después de Djokovic"

El duelo de hoy supuso el debut de la selección eslovena en el torneo de baloncesto olímpico. "Es un momento muy especial, no solo para mí, también para nuestro equipo, son nuestros primeros Juegos, ganamos el primer partido y es muy especial para todos", añadió.



Doncic fue preguntado sobre si, a raíz de la victoria del domingo de Francia contra Estados Unidos (83-76), los equipos del resto del mundo han perdido el respeto al equipo estadounidense.



"Por supuesto que les respetamos, pero creo que a este torneo todo el mundo viene a ganar, al final solo uno lo hace. Todo el mundo quiere ganar", consideró.



Para el jugador esloveno de los Dallas Mavericks jugar en los Juegos "no es lo mismo" que hacerlo en la NBA, pero su actitud sí que lo es. "Es un partido, intento hacer todo para ganar, tienes que darlo todo, a veces jugarás mejor, a veces peor, pero ese es el objetivo", apuntó.



Doncic es una de las estrellas de estos Juegos Olímpicos. "Me siento bien, es increíble ver todos los deportes que compiten en los juegos, hay mucha gente. Me siento bien, estoy encantado de estar entre las estrellas de los juegos", respondió.



Preguntado por si es uno de los jugadores a los que más paran el resto de deportistas para fotografiarse en la Villa Olímpica, hasta el punto que alguno de sus compañeros haya dicho que necesitan dos horas para comer por la cantidad de gente que intenta fotografiarse con él, Doncic aseguró que no es el más requerido de su edificio.



"Creo que seré el segundo al que piden más fotos, por detrás de (Novak) Djokovic", dijo entre risas Doncic. Los deportistas eslovenos y los serbios comparten edificio en la Villa Olímpica de Tokio 2020.