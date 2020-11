El COI ayudará a que los deportistas de países más desfavorecidos tengan acceso a la vacuna contra el Covid-19

El Comité Olímpico Internacional (COI) señaló este miércoles que planea apoyar la distribución de la futura vacuna contra la covid-19 entre atletas de países que tengan menor acceso al fármaco una vez esté disponible, con vistas a hacer que los Juegos de Tokio "sean seguros para todos".

Así lo anunció este miércoles el australiano John Coates, quien preside la comisión de coordinación de Tokio 2020, tras participar en una reunión en la capital nipona con los organizadores de la cita olímpica prevista para el verano de 2021.

"Si la vacuna se convierte en una realidad, el COI planteará un sistema para apoyar a los países que tengan menos acceso (al fármaco)", dijo en rueda de prensa Coates, quien añadió que el objetivo es "hacer la vacuna accesible para el mayor número de atletas posibles" y "hacer unos Juegos seguros para todo el mundo".

El director ejecutivo de Tokio 2020, Toshiro Muto, agradeció la "asistencia" ofrecida por el COI en este sentido y destacó el importante papel que el organismo internacional puede desempeñar para expandir el uso de la vacuna entre los atletas olímpicos debido a su "fuerte posición" a nivel global.

Coates explicó que al tratarse de una cuestión sanitaria, el COI no puede imponer el uso de la vacuna entre los atletas que participen en los Juegos, aunque sí hará lo posible por "promover su uso" por todas los medios a su alcance.

"Emplearemos a algunos atletas destacados como 'modelos a seguir' para convencer a otros participantes en los Juegos de que se vacunen también", dijo el representante del COI, quien ha participado desde el lunes en una ronda de reuniones con los organizadores de Tokio 2020 junto al presidente del organismo internacional, Thomas Bach.

