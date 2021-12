La ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos sale del estadio: en París 2024 se celebrará en el Sena

La ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, que tendrá lugar el 26 de julio, se llevará a cabo, por vez primera, fuera del estadio olímpico en el río Sena ante cerca de 600.000 espectadores, según anunció este lunes el Comité Organizador (COJO) de París 2024.

26/07/2024 - Are you ready for this?



On the River Seine, the most spectacular & accessible Opening Ceremony in Olympic history. Open to all, open to you!



Sur la Seine, la plus grande cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ouverte à tous, ouverte à vous !#Paris2024pic.twitter.com/5th1CEeZAe