Asensio: “Ahora estoy preparado para rendir al 100%”

Marco Asensio (Palma de Mallorca, 1996) quiere dejar atrás la grave lesión de rodilla que sufrió en verano de 2019. En su mente “está totalmente olvidada”.



“No hay que hablar ya de mi lesión”, asegura en una entrevista con EFE en la que afirma que, después de meses difíciles tras su reaparición, “ahora” está “preparado para rendir al 100% en el campo”.



Concentrado en Benidorm (Alicante) para preparar junto a sus compañeros los Juegos Olímpicos de Tokio, en los que confía en que España puede hacer “algo grande”, habla con EFE de su relación con Zinedine Zidane, con el que le valía una mirada para entenderse; de la marcha del Real Madrid de un “ejemplo” para él como Sergio Ramos y de cómo afrontar las críticas.

Pregunta: ¿Es de los que sigue casi cualquier deporte cuando se disputan unos Juegos Olímpicos?



Respuesta: Sí. Siempre me ha gustado ver todos los deportes; enganchado mirando todo. Es algo que viven muy pocos deportistas y que todos tenemos la ilusión de poder disputarlos.



P: ¿Cómo se enteró de que estaba en la convocatoria de Luis de la Fuente?



R: Estuve bastante atento a ver la lista. Me pilló ya en Madrid porque estaba entrenando por si entraba en la convocatoria. Se dio y estoy muy contento. Tengo mucha ilusión. Es algo que solo se vive una vez en la vida y tengo muchas ganas e ilusión en volver a jugar una competición con la selección; y una como los Juegos Olímpicos, que es muy especial. Ya lo he vivido desde pequeño, que me gustaba ver todos los deportes, y eso lo hace más especial.



P: Luis de la Fuente confía mucho en usted. ¿Le ha transmitido esto?



R: Sí, que confía mucho en mí. Tenemos una buena relación desde hace muchos años, desde el Europeo sub-19. Ahora me toca a mí trabajar y devolver esa confianza en el campo para poder traernos una medalla de Tokio.



P: ¿Se sienten favoritos?



R: Sabemos que tenemos un muy buen equipo. Que tenemos que prepararnos todos al 100% porque no va a ser nada fácil. Cualquier equipo nos lo puede poner complicado. Son equipos muy físicos y las condiciones de humedad, jugar cada tres días… no son fáciles. Hay que estar al 100%. Seguro que, si estamos a nuestro mejor nivel, podemos hacer algo bonito y grande.



P: Desde que el torneo olímpico de fútbol es sub-23, España es la única europea que ha logrado el oro (Barcelona'92). Cuenta mucho el físico en este torneo…



R: Sí. Sin ir más lejos, el primer partido contra Egipto. Ya sabemos que como equipo son muy físicos. Corren mucho. En una competición tan corta, cada partido es muy importante. Empezar bien es clave y sabemos que el tema físico será muy importante.





Marco Asensio se prepara en Benidorm de cara a los JJOO





P: En este tipo de torneos se habla mucho de que supone un escaparate para que algunos jugadores den el salto a un equipo grande. Usted ya juega en el Real Madrid. ¿En su caso es más una oportunidad de reivindicarse?



R: Es una ilusión jugar unos Juegos Olímpicos. No pienso en reivindicarme. Pienso en hacerlo lo mejor posible y en ayudar a mis compañeros. Lo único que está en nuestra cabeza es intentar traernos la medalla de oro para España.



P: Esto llega tras una temporada difícil para usted. Entrando y saliendo de las alineaciones. ¿Cómo se lleva esto mentalmente?



R: Ha sido una temporada… diferente. Ha sido la primera después de la lesión. Ha habido momentos malos, con dolores, con situaciones complicadas que no iba entrando… pero desde hace cuatro o cinco meses ya me empecé a encontrar muy bien; sin dolores. La operación está totalmente olvidada; no hay que hablar ya de mi lesión. Estoy físicamente al 100% y mentalmente preparado para todo lo que viene. Estoy con muchas ganas. Esta temporada es importante para mí.



P: ¿Confía en poder volver a ser el mejor Asensio?



R: Sí. Cuando ocurrió lo único que tenía en mente era no solo ser el de antes, era mejorar. He mejorado en muchos aspectos, sobre todo mentales. Ha habido algunos dolores que he tenido que superar, que son normales después de la lesión; pero eso ya está olvidado y totalmente recuperado. Ya no hay que hablar de eso, solo centrarse en rendir al 100% en el campo porque ahora estoy preparado para ello.



P: Usted sabe bien lo que son las críticas. Que si justas, injustas… la selección absoluta también las ha sufrido en esta Eurocopa. Con Luis Enrique, Morata, Unai Simón… ¿Cómo se convierte esto en algo positivo, que te refuerce?



R: Al final, las críticas van a existir. Como has dicho, a veces justas y otras injustas. Es algo con lo que tenemos que convivir los futbolistas. Sí que es verdad que tienes que luchar por ti mismo e intentar diferenciar lo que estás haciendo bien y lo que no. A veces ayudan esas críticas para reivindicarte tú también y sacar ese lado más de carácter. Como hemos visto en la Eurocopa. Morata marcó gol, Unai Simón paró dos penaltis… puede saber mejor por lo que han tenido que aguantar, pero siempre hay que intentar abstraerse y ver el lado real de las cosas, que nada te pueda despistar o confundir y si tienes unas ideas claras, como creo que ha hecho Luis Enrique, hay que ir con ellas hasta el final. Y está saliendo bien.



P: Pasando al Real Madrid. ¿Ha hablado con Carlo Ancelotti?



R: Sí, tuvimos una charla antes de venir a los Juegos Olímpicos. Fue corta, pero muy buena. Me dio buena impresión. Y qué voy a decir de él. Es un técnico muy experimentado, que ha estado en los clubes más grandes. Y esta temporada seguro que va a ser muy buena.



P: Recuerdo el día que reapareció tras la lesión, hace 384 días ya. Esa imagen suya con Zidane riéndoos en el área técnica… ¿qué ha significado para usted ser entrenado por Zidane?



R: Mucho. Como jugador era uno de mis ídolos y tenerlo como entrenador y escuchar sus consejos es algo muy especial. Aparte de eso, somos bastante parecidos en personalidad. Nos entendemos a veces sin palabras; solo con la mirada él sabía si yo estaba enfadado, contento… O sabía lo que quería. Siempre me ha transmitido su confianza. Desde que llegué hemos conseguido muchas cosas juntos. Nos conocemos mucho y ha sido muy importante para mí, porque me ha ayudado con sus consejos.



P: Y otra figura que se ha marchado es Sergio Ramos. ¿Cómo ha vivido la marcha del capitán?



R: Sergio ha dejado un legado increíble. Se va como leyenda del Real Madrid. Ha sido muy importante como capitán y como jugador. Yo siempre me he apoyado mucho en él, porque es un ejemplo de cómo hacer una gran carrera en un gran club y en la selección. Al final, los años pasan. Han decidido separar sus caminos y desearle lo mejor dónde vaya porque seguro que, como es él, lo hará bien donde esté.



P: La última. Su futuro pasa por el Real Madrid, ¿no? Después del oro en los Juegos Olímpicos, claro.



R: Sí. Hacer un gran torneo con la selección. Como dices, vamos a luchar como la selección que somos, una muy buena, y a por la medalla de oro, que es nuestra ambición. Y luego, a partir de ahí, ya enfocaremos cada uno la temporada con su club.