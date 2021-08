Arley Méndez: "Tomé la decisión de retirarme del deporte. Voy a dedicarme a otras cosas"

Arley Méndez confirma que fumó marihuana aposta para dar positivo en el control previo a los Juegos, finalmente tras una apelación pudo disputarlos. Después de una mala actuación en la que quedó en el último puesto de la final hasta 81 kilos, anunció su decisión de retirarse, tras reconocer que padecía depresión. "Tomé la decisión de retirarme del deporte. Voy a dedicarme a otras cosas", dijo.

El chilenó explicó, entre lágrimas, las razones que le llevan a abandonar el levantamiento de pesas. "Yo me iba a retirar hace tiempo, pero sabes lo que pasa: tengo familia y tengo que alimentarla. Este es mi trabajo. Me gusta competir, pero estoy sufriendo mucho. El deporte me está haciendo mal". Méndez se siente muy triste y se lamentó de no haber cumplido sus objetivos y fallar a su país. "No pude cumplir con lo que esperaba, cumplir con el país. Quedé descalificado. Quedé último. No estoy conforme. Quería hacer algo bueno para despedirme de esto", afirmó.

Sobre el escándalo de la marihuana, el levantador de pesas dice que lo hizo aposta."Lo de la marihuana lo hice adrede para irme al carajo.También reconoció que sufre problemas mentales, que ya han visibilizado otros deportistas en los Juegos. "Una semana, en Cali, estaba decepcionado y cogí la marihuana. ¿Qué atleta hace eso 48 horas antes de que le toque medirse?""En 2018 empezaron los problemas. Después seguí, y me jodí la pierna derecha con una fractura por estrés. Tengo hernias en la espalda. Estoy hecho mierda. Ya no estoy para esto", manifestó el levantador de pesas.