Alejandro Blanco: "El Comité Internacional tomará la mejor decisión con respecto a los Juegos"

Este jueves, el presidente del Comité Olímpico Español Alejandro Blanco, las novedades tras las últimas reuniones con el COI de cara a la puesta en marcha o suspensión de los Juegos Olímpicos de Tokio. Blanco mostró "total confianza en el presidente Thomas Bach. Sé que el Comité Internacional va a tomar la mejor decisión".

Pero, al mismo tiempo, volvió a recordar que "los deportistas españoles no pueden entrenar. Esta situación ojalá se acorte, pero un parón de esta naturaleza a cuatro meses de los Juegos nos perjudica sin ninguna duda. Pronto tomarán una decisión que nos comunicarán a todos".

"Sólo estas dos semanas de parón, perjudican a nuestros deportistas. Unos más y otros menos, pero en otros países se viven situaciones similares. Las fronteras también están cerradas, hay 70 países donde no podemos viajar. Es inviable la preparación de nuestros deportistas. Y los Juegos son igualdad. Si vamos a los Juegos sin prepararnos bien, no sería justo. A todos se nos tiene que dar las mismas oportunidades", y esa es la postura que el presidente del COI ha dado a conocer al exterior.

Del mismo modo, Alejandro Blanco mostró su apoyo a las decisiones del Gobierno de España: "En España, hay que tomar las decisiones que tome el Gobierno. Aunque las medidas no nos gusten mucho, pero hay que cumplirlas. Se está haciendo un trabajo extraordinario, confiamos en las medidas del Gobierno. A partir de ahí buscamos soluciones para el mundo del deporte".

En esa línea, Blanco asegura que el trabajo del COE consiste en que los deportistas olímpicos puedan seguir trabajando: "El deportista lo que quiere es seguridad: saber si puede ir o no ir, y saber si puede entrenar o no. Estamos luchando para que puedan entrenar. Trabajamos para que nuestros deportistas puedan llegar en igualdad de preparación. El problema es el camino hasta el 24 de julio, y tienen que llegar en las mismas condiciones de aquellos países donde no se está parando".

¿Un cambio de fecha para los Juegos de Tokio?

Blanco tampoco cree que el cambio de fecha fuera a resultar un problema: "Los JJOO son la mayor organización, pero si se cambian, se podría llegar a una fecha lo más acorde para todos. Los deportistas solos se les hace un control médico exhaustivo, pero ese sistema no vale para todos. Ojalá dentro de poco Sanidad pueda decirnos que se pueden abrir un poco las medidas y nuestros deportistas puedan trabajar. Hay que buscar soluciones alternativas, que igual no son perfectas, pero son mejores que las de ahora, siempre que Sanidad diga que se puede hacer", concluyó.