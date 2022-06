Matt Fitzpatrick conquista el Abierto de EEUU; Jon Rahm, duodécimo

El británico Matthew Fitzpatrick conquistó este domingo el Abierto de Estados Unidos, el primer 'major' de su carrera, al acabar con un acumulado de seis bajo par, un golpe menos que los estadounidenses Will Zalatoris y Scottie Scheffler.



Fitzpatrick, de 27 años y número 28 del ránking mundial, logró mantener la ventaja de un golpe en el último hoyo, cuando Zalatoris rozó por milímetros el 'birdie' que forzaría un desempate en el 'The Country Club' de Brooklyne (Massachusetts, EE.UU.).



El español Jon Rahm, campeón en 2021, que llegaba a la última jornada a un solo golpe de los líderes, tuvo un mal día y acabó con su ronda en 74 golpes, cuatro sobre par, para un acumulado de uno sobre par que le dejó en la duodécima posición.



Es el primer título de Fitzgerald en el PGA Tour y el británico es el primer jugador capaz de ganar un 'major' para estrenar su palmarés en este circuito desde que lo lograra Danny Willett en el Masters de 2016.



"No hay nada mejor que ganar un 'major' como primer título en el PGA Tour", aseguró Fitzgerald antes de recibir su trofeo de campeón.



Consideró que su mérito este domingo fue ser "paciente" y no perder lucidez durante el recorrido, en particular cuando envió la bola a un bunker en el decimoctavo hoyo. El británico salvó el par y se coronó campeón.



El nativo de Sheffield es el tercer jugador capaz de ganar tanto el Abierto de Estados Unidos de aficionados como el del circuito PGA y logró ambos títulos en 'The Country Club'.