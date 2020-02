Martínez-Almeida, en Ryder COPE: "Se arrastra la imagen de que si uno juega al golf es un pijo, y no es así"

Este miércoles, el podcast de golf de la Cadena COPE, Ryder COPE, recibió a un gran aficionado al golf, que no es otro que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida: "Se arrastra esa mala imagen de que su uno juega al golf es un pijo, y no es así". Sin embargo, aunque le gustaría que Madrid acogiera una Ryder Cup, "un espectáculo incomparable", tiene claro qué le vendría mejor a Madrid: "Unos Juegos Olímpicos con golf. Siempre he dicho que, al margen de la decisión que pueda tomarse en el futuro, Madrid merece unos Juegos Olímpicos". Aunque su deseo va más allá: "Optemos a las dos, ¿por qué renunciar a una?"

Y además del golf, su otra pasión es el Atlético de Madrid. Tiene clara la polémica sobre la acción de Casemiro sobre Morata del pasado sábado en el derbi entre Real Madrid y Atleti: "No lo viste tú, no lo vio el árbitro y no quisieron ir a verlo al VAR, que con que lo hubieran visto en el VAR… Parece bastante razonable. Dicho de otra manera: No hace falta ser Antoñito Ruiz para decir que fue penalti".

Por ese y otros motivos, el alcalde de Madrid rechaza el VAR: "A mí no me gusta el VAR, lo digo así de claro. Porque vino a resolver las polémicas que, por cierto, yo creo que las polémicas no hay que resolverlas porque son parte del fútbol y de su esencia, y no las ha resuelto. Mantendría únicamente el videoarbitraje para las porterías. Si el VAR no vio el penalti de Casemiro, no vale para mucho".

Aún así, se mostró "encantado" de que el Real Madrid acuda a las instituciones por haber ganado títulos, pero "es obvio que me gustaría más que los ganara el Atleti, tampoco hay que mentir a la gente", comentó.

Además, felicitó a Sevilla por hacerse con las próximas finales de la Copa del Rey: "Nos hacía ilusión que la Copa del Rey pudiera venir a Madrid los próximos tres años, pero ha hecho mejor oferta".

