Will Zalatoris le arrebata el liderato a McIlroy; Rahm y Tiger sufren, pero pasan el corte

El estadounidense Will Zalatoris se colocó al frente del Campeonato de la PGA este viernes en el que el chileno Mito Pereira brilló con luz propia para situarse segundo a solo un golpe del líder. Zalatoris, que se quedó segundo en el Masters de Augusta de 2021, entregó una tarjeta de 65 golpes (-5) y acumula un -9 en el total al protagonizar una segunda ronda muy sólida con cinco birdies sin bogeys.

Ridiculous golf shot from @WillZalatoris!



He now has the solo lead at 9-under. pic.twitter.com/HvHM3nVaa0