Jon Rahm se desinfla y está a 5 golpes del líder Morikawa

El estadounidense Collin Morikawa se quedó solo al mando del Sentry Tournament of Champions con un acumulado de 16 bajo par, -7 este viernes en la segunda ronda, con el español Jon Rahm a cinco impactos de distancia, tras su -2.



Morikawa entregó una tarjeta de 66 golpes, siete bajo par, y se alejó de JJ Spaun y Rahm, con el que compartía el liderato tras el primer día.

Another great day for @collin_morikawa!



He's secured the solo lead heading into moving day! pic.twitter.com/1oZV0yF3b8