Gareth Bale, espectador de lujo en el Open España de golf

El futbolista del Real Madrid Gareth Bale visitó este jueves las instalaciones del Club de Campo Villa de Madrid para seguir la jornada inaugural del Mutuactivos Open de España de golf.

El atacante galés se dejó ver en el torneo, perteneciente al circuito europeo, durante el desarrollo de la primera ronda.

De Gareth Bale es conocida su afición al golf. "Me mantiene tranquilo fuera del campo y me da tiempo fuera del fútbol", dijo en una rueda de prensa el pasado mes de septiembre.

Bale es habitual en el Abierto de España. En 2016 asistió al Real Club Valderrama, en San Roque (Cádiz), para seguir la última ronda del golfista español Sergio García.

Looking forward to watching the US Open this week. Pebble is an amazing course, as long as you drive it well. Cheering for all the #TeamTaylorMade guys this week, especially @djohnsonpga. #usopen pic.twitter.com/9ZEQ0MW09B