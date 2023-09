Europa iguala ante Estados Unidos 8-8 y la Solheim se decidirá este domingo

Europa pone emoción a la recta final de la Copa Solheim tras igualar el duelo ante Estados Unidos (8-8) en una segunda jornada que empezó con empate en los 'foursomes' matinales y que acabó con un 3-1 para las continentales en 'fourballs' vespertinos y de nuevo con el protagonismo de la española Carlota Ciganda, que sumó dos puntos a su equipo, por lo que el torneo se decidirá en los doce partidos individuales que se disputan este domingo en Finca Cortesín.

El público de Finca Cortesín disfrutó este sábado de un gran nivel de golf que explica la grandeza de una competición como la Solheim, capaz de empezar 4-0 el viernes por la mañana y llegar a la última jornada con todo por decidir y 8-8 en el marcador gracias a la reacción de las europeas, que cuenta con una Carlota Ciganda infalible.

Europa y Estados Unidos se repartieron los cuatro puntos en juego en los partidos de categoría ‘foursome’ de la mañana de este sábado en Finca Cortesín, un resultado que mantenía la distancia sellada en el día 1 de competición, con EEUU dos puntos arriba.

Después del 4-0 inicial de este viernes que se remendó por la tarde hasta el 5-3, en el segundo día se mantuvo esa igualdad que quizá el público esperaba antes del comienzo de la competición.

Sólo uno de los duelos, el protagonizado por el infalible dúo Nelly Korda y Allisen Korpuz, estuvo claramente desequilibrado del lado norteamericano, pues la medallista de oro olímpica Korda no perdonó un putt para ganar a Georgia Hall y Celine Boutier por un claro 5 y 3.

Europa contrarrestó el talento y la eficacia de las norteamericanas gracias, sobre todo, al estado de forma de Carlota Ciganda, que formó pareja con la danesa Emily Pedersen, bien en su actuación en el primer partido resuelto ante Lilia Vu y Jennifer Kupcho por 2 y 1.

La pareja hispano-irlandesa tomó la delantera con fuerza mediante dos puntos en los hoyos 5 y 6 que sus rivales, eso sí, contrarrestaron en el 7 y el 8, antes de que se pasara de la tranquilidad de los hoyos 10 y 13 al peligro del 15, pues un espectacular birdie norteamericano tensionó el partido.

Para salvación de las europeas, Carlota Ciganda ejecutó un putt con decisión en el hoyo 17 y fue Pedersen quien embocó la pelota en el hoyo para asegurar el punto.

El duelo entre las norteamericanas Lexi Thompson y Danielle Kang contra la sueca Anna Nordqvist y la irlandesa Leona Maguire se decantó para las primeras, que enlazaron tres bogeys consecutivos en los hoyos 9, 10 y 11 y aprovecharon una bola lanzada a búnker de salida por Nordqvist.

El definitivo 2-2 para dejar el global en 7-5 lo pusieron las europeas Maja Stark y Linn Grant al ganar a Danielle Kang y Andrea Lee en el último partido de la mañana, un duelo crucial para que Europa no se descolgase en el marcador, y la pareja europea no falló, aunque hubo sobresaltos y emoción hasta el final.

El marcador era de 7-5 cuando comenzaban los partidos 'fourball' (mejor bola) de la tarde, en los que Europa tenía la ocasión de dar ese último empuje para ponerse a la par de Estados Unidos, que solo ganó uno de los cuatro duelos, el de Cheyenne Knigth y Angel Yin contra Anna Nordqvist y Caroline Hedwall.

Carlota Ciganda formaba pareja por segunda vez con la debutante Linn Grant, que hizo muy bien de segunda espada de la pamplonesa y demostró su talento con un meritorio putt para dar un punto a Europa ante Danielle Kang y Lilia Vu.

Los focos fueron una vez más para la única europea junto a Pedersen con pleno de victorias y sin llegar aún al hoyo 18, una Carlota Ciganda que, al término del decisivo último partido, recibió el abrazo de cada una de sus compañeras de equipo, mientras algunas le decían “¡Increíble!”, “¡Bonita!” o “¡Vamos!”, mismo grito de guerra que la navarra hizo al acertar hoyo en el 16, cuando lo celebró puño en alto.

All set for a Sunday Solheim Showdown in Spain ????



What final score prediction are you going for? ??????????#SolheimCuppic.twitter.com/mcAEncRqrZ