La UEFA reintegra a 9 clubes de la Superliga y les retendrá un 5% de sus ingresos la primera temporada

La UEFA vuelve a dar la bienvenida a los nueve equipos que han decidido reintegrarse en el máximo organismo del fútbol europeo tras su renuncia a participar en la Superliga: Arsenal, AC Milan, Chelsea, Atlético de Madrid, Inter de Milán, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham Hotspur.

En un comunicado oficial publicado este viernes, la UEFA celebra la decisión de esos nueve clubes (todos, salvo Real Madrid, Barcelona y Juventus, a los que no se menciona de forma explícita en el comunicado).

UEFA has approved reintegration measures for nine clubs involved in the so-called ‘Super League’.



The matter of the other clubs involved in the so-called "Super League" will be referred to UEFA disciplinary bodies.



Full story: ⬇️