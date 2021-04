Ceferin vuelve a avisar: "Si dicen que son una Superliga, no jugarán la Liga de Campeones"

Aunque la Superliga implosionó esta semana tras ser rápidamente abandonada por la mayoría de los participantes, Real Madrid, Barcelona, ​​Juventus y AC Milan no han abandonado el proyecto y los directivos podrían "sufrir algunas consecuencias", dijo Ceferin, presidente de la UEFA en una entrevista para The Associated Press.

“Está muy claro que los clubes tendrán que decidir si son Superliga o si son un club europeo”, dijo Ceferin en una entrevista telefónica con AP. "Si dicen que son una Superliga, entonces no juegan la Liga de Campeones, por supuesto ... y si están listos para hacerlo, pueden jugar en su propia competición".

��️ Aleksander Čeferin, presidente de la @UEFA, en @AP



�� "Si siguen diciendo que son una Superliga, entonces no jugarán la @ChampionsLeague" pic.twitter.com/jnXgjE7mgB — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 23, 2021

La UEFA está evaluando sanciones para los clubes involucrados en la rebelión que amenazó con destrozar el fútbol europeo después del comunicado oficial de la Superliga del pasado domingo por la noche, justo cuando Ceferin se estaba preparando para presentar oficialmente un nuevo formato para la Liga de Campeones al día siguiente.

"Todavía estamos esperando el análisis jurídico y cuando lo tengamos lo comunicaremos, pero todo el mundo se enfrenta a las consecuencias de sus decisiones y ellos lo saben", dijo Ceferin. “Para mí, es una situación muy diferente entre los clubes que admitieron su error y dijeron: 'Dejaremos el proyecto'. Los demás principalmente saben que yo diría que este proyecto está muerto, pero probablemente no quieran creerlo ", añadió.

