Zidane: "Cada uno en sus cosas puede fallar, lo mismo del VAR lo digo de mí"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado este sábado que "todo el mundo quiere que se mejoren las cosas" al respecto del videoarbitraje (VAR), aunque sin valorar la protesta que los directivos del club merengue han hecho, de manera oficiosa, por su polémico partido contra el FC Barcelona.

"Para nosotros, el pasado es pasado. Lo del VAR es importante, es la tecnología. Sabemos que es un plus para el fútbol y hay que mirarlo de esta manera. ¿Que luego se puede mejorar?, claro. Todo el mundo quiere que se mejoren las cosas y se va a mejorar seguramente. Y tenemos que estar a favor de eso. Por el resto, cada uno en su vida y en sus cosas puede fallar", ha dicho en rueda de prensa. "Lo mismo del VAR lo digo de mí. Yo tengo mucho margen de mejora como entrenador", ha añadido Zidane.

"No, no sé", ha dudado al ser preguntado por si el Real Madrid hará una protesta oficial sobre este asunto. "Lo que me interesa a mí y lo que me importa es el partido de mañana. Lo que nos importa a los jugadores y técnicos es únicamente el partido de mañana. Y toda nuestra energía tiene que estar en lo que pongamos en el campo", ha subrayado, aludiendo al duelo contra el Athletic Club en LaLiga Santander.

"Otro partido, otra dificultad, otro rival. Es un rival que lo está haciendo fenomenal desde el principio de su temporada. Sabemos el partido que nos espera mañana. Pero, como siempre, miramos a lo que vamos a meter nosotros en el terreno de juego y creo que estamos preparados para hacer un gran partido. Toda nuestra energía, sabiendo que es el último partido del año, está en darlo todo y ya está", ha insistido sobre la cita de la jornada 18 ante los bilbaínos.

"La prioridad para nosotros es el día a día, es LaLiga porque es el día a día. El ADN de este club es luchar y pelear las cosas hasta el final, pase lo que pase. Y es lo que nosotros vamos a hacer. Para nosotros lo importante es trabajar bien día a día. Últimamente estamos trabajando muy bien y vamos a seguir así el próximo año", ha comentado.

Por otra parte, ha esquivado las razones que enturbiaron su gestión tras la derrota en París del pasado septiembre. "De entenderlo o no entenderlo... Yo no estoy aquí para juzgar a la gente. Yo creo que es lo contrario, la gente habla desde fuera y puede opinar", ha aseverado 'Zizou'.

"Me encanta el fútbol, estoy en el mejor club del mundo y tengo la suerte de levantarme cada mañana y dedicarme a mi pasión. Luego, lo de fuera, no lo puedo controlar. Me alegro y estoy orgulloso de entrenar a este equipo. Y es lo que intento hacer cada día, como ellos hacen cada día de entrenar bien y estar bien preparados", ha proseguido.

"Soy a lo mejor un entrenador atípico, diferente. Hablaron mucho de ello cuando me fui de aquí. Lo que me interesa es el día a día, es cómo estoy con la gente que trabaja conmigo y todo eso. Hasta 60 o 70 años, seguro que no entrenaré. Pero de momento me gusta el día a día", ha repetido.

Igualmente, ha hablado el proceso de recuperación del colombiano James Rodríguez. "Está en ello, está poco a poco trabajando mucho. Ha tenido una lesión mala, pero esta cada día mejor. Queremos recuperar a James, esto está clarísimo; no sé cuándo ni cómo hacerlo, pero está en ese proceso de recuperación", ha valorado.

Además, ha elogiado a Pep Guardiola. "Jugué contra él muchas veces y lo respeto mucho. Ya lo respetaba como jugador y lo respeto como entrenador porque creo que es el mejor entrenador del mundo, lo ha demostrado durante toda su carrera", ha dicho sobre el técnico del Manchester City, a quien se medirá en los octavos de la Champions League.

"No, para contestarte claramente", ha señalado sobre la supuesta falta de pegada entre sus delanteros. "De todas formas, estáis ahí para buscar cosas", ha espetado 'Zizou' al periodista que había realizado la pregunta. "Es verdad que nos ha faltado gol en este partido concreto, pero tenemos gol y tenemos margen de mejora", ha argumentado tras el 0-0 del pasado miércoles en el Clásico disputado en el Camp Nou.

Luego, Zidane ha dirigido alabanzas hacia el buen momento de forma de Isco Alarcón. "Se debe a que es bueno. Él siempre entrena para intentar jugar, para estar bien para el equipo. Tiene mucha personalidad, es un jugador del que sabemos lo que puede dar al equipo. Se lo debe a él solo, por su trabajo y por lo que está haciendo", ha declarado.

Del mismo modo, ha alabado al uruguayo Fede Valverde y se ha negado a hablar sobre Paul Pogba. "Yo te puedo hablar de mis jugadores. Los del medio lo están haciendo bien. Es difícil para mí a la hora de alinear en cada partido. Fede es patrimonio del club y nos alegramos de que esté aquí con nosotros", ha concluido.