Vinicius desvela la frase que le dijo Aguirre y que desencadenó el enfado con el banquillo del Mallorca

El jugador brasileño del Real Madrid Vinicius Jr fue protagonista este domingo durante el partido ante el Mallorca. Vini marcó uno de los goles de la victoria del equipo blanco pero también tuvo varios rifirrafes con los jugadores bermellones.

Vinicius se quejó al árbitro por la cantidad de faltas que estaba recibiendo durante todo el choque y como revelan las imágenes emitidas este lunes por el programa 'El Día Después' de Movistar+ le llegó a decir: "No me dejan jugar. Falta, falta. Al final no juego".

Manolo Lama: "Vinicius, dedícate a jugar al fútbol, eres el mejor, olvídate del resto" El narrador de los partidos del Madrid en 'Tiempo de Juego' analiza el triunfo del equipo blanco ante el Mallorca y le da un consejo a Vinicius: "Vas a cautivar al mundo entero". 11 sep 2022 - 17:22





Jugadores blancos como Toni Kroos le pidieron a su compañero que se olvidara de las protestas y se centrara en jugar.





Kroos no fue el único que intentó calmar al brasileño. Después del tanto que marcó, Vinicius se dirigió a Raíllo, con quien ya tuvo problemas durante el choque y le dijo: "Dale otra, dale otra".

Las imágenes de 'El Día Después' muestran como el austriaco David Alaba le miró para intentar que se callara.





Los problemas de Vinicius con el Mallorca no se quedaron ahí. Durante una jugada, el brasileño pasó junto al lado del banquillo balear y después de esa acción, Vinicius se dirigió a Aguirre diciéndole: "Eso no, eso no".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





El '20' del Real Madrid explicó a su entrenador Carlo Ancelotti y a Chendo lo que había pasado y le confesó a Nacho lo que Aguirre había dicho: "Pégale, pégale".





A pesar de esos momento de tensión de Vinicius con varios miembros de la plantilla del Mallorca, también hubo imágenes positivas como fue el abrazo del carioca con Jaume Costa después de que hablaran sobre una jugada del partido.