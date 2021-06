La UEFA suprime el valor doble de los goles fuera de casa en todas las competiciones

Tras una amplia consulta por parte de la UEFA con todos los estamentos futbolísticos, se ha dado luz verde a la supresión de la norma que contempla que los goles marcados en campo contrario valen doble en las eliminatorias a ida y vuelta en todas sus competiciones.

La norma entra en vigor a partir de la próxima temporada 2021/2022.

Con esta nueva decisión, las eliminatorias en las que los dos equipos participantes marquen el mismo número de goles a la conclusión del segundo partido, se resolverá mediante dos prórrogas de 15 minutos en el partido de vuelta. Si el empate persiste, el ganador de la eliminatoria se resolverá mediante el lanzamiento de penaltis.

? The away goals rule will be removed from all UEFA club competitions from the 2021/22 season.



Ties in which the two teams score the same number of goals over the two legs will now have two 15-minute periods of extra time, and, if required, penalty kicks.#UCL#UWCL#UEL#UYL