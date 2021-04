La UEFA no pondrá mensajes en RRSS entre el viernes y el lunes para protestar contra el odio en las redes

La UEFA no pondrá ningún mensaje en ninguna de sus redes sociales entre la tarde de este viernes 30 de abril y el próximo lunes 3 de mayo. El motivo no es otro el de adherirse a una propuesta generada por el fútbol inglés para protestar contra el abuso y el odio en estas plataformas digitales.

UEFA will join a coalition of English footballing stakeholders by staying silent across its social media platforms this weekend.



The aim of the boycott is to show solidarity in the fight against online abuse. It will run from 16:00 CEST on Friday to 23:59 CEST on Monday.