La UEFA permitirá localidades 'de pie' en los estadios esta temporada

La UEFA ha anunciado hoy el lanzamiento de un programa para observar el uso de las localidades de pie para los espectadores de entrada general que asistan a los partidos de los clubes que participan en sus competiciones de clubes masculinas durante la próxima temporada 2022/23.

Aunque la normativa de la UEFA sólo permite el uso de localidades sentadas en sus competiciones, excepto en aquellas en las que pueden utilizarse estadios de Categoría 1, en los últimos años se ha observado una tendencia creciente al uso de localidades de pie en algunas competiciones nacionales. Los aficionados al fútbol de toda Europa, así como los clubes que utilizan habitualmente este tipo de localidades en el ámbito nacional, han expresado un creciente interés en que la UEFA considere la posibilidad de utilizar este tipo de instalaciones en los partidos europeos.

