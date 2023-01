Tebas, sobre la Kings League: "Como circo me gusta, pero no es comparable"

'LaLiga Business School', presenta la segunda edición de 'Global Players Program' en la sede de LaLiga y allí ha estado el presidente Javier Tebas donde analizó varios temas de la actualidad del mundo del fútbol

KINGS LEAGUE

"Es como si nos dicen que Pasapalabra va a ser competencia de LaLiga. No se parece nada, solo en que se juega con un balón. Dentro de seis meses me preguntáis y ya veremos qué es la Kings League. Como circo me gusta, pero no es comparable".

VAR

"El VAR funciona para el fuera de juego pero no para las manos. Soy incapaz de decir si una mano es o no. Hay que buscar una solución para nos cargarnos el VAR. Hay que reducir los árbitros de VAR para unificar criterios. Los jugadores van a parecer muñecos".

SUPERLIGA

"En 2025 no habrá Superliga diga lo que diga la sentencia del tribunal. La Unión Europea ya ha manifestado que quiere mantener el modelo actual en Europa, aunque puede que cambien algunos matices. No se creará una organización en mano de los más ricos", aseguró Tebas, que también mandó otro mensaje a Laporta en relación a su comentario sobre el "millón y medio de abonados que se han ido" de las plataformas de pago de fútbol. "Laporta debe estudiar más cómo funciona la televisión de pago, porque es una parte importante de sus ingresos. Se equivocan Laporta y Florentino.

PIQUÉ Y EL ANDORRA

Sobre la posibilidad de que Gerard Piqué pueda jugar en el Andorra, equipo de su propiedad, Tebas fue tajante. "Es imposible que Piqué pueda jugar en el Andorra con el límite de plantilla que tiene esta temporada. La próxima ya se verá".

También habló sobre uno de los temas que siempre rodeaba al fútbol como es el interés de los jóvenes, Tebas explica que no solo hay que fijarse en los jóvenes, sino también en las personas de más edad: "Las personas de más de 55 años son las que están dejando de ver el fútbol, no los jóvenes. Nos preocupamos tanto de los jóvenes que despreciamos a otros grupos".

Por otro lado, estamos inmersos en el mercado de invierno que comenzó el pasado 1 de enero de 2023. Ya se han producido algunos movimientos, pero Tebas cree que el mercado estará parado.

"No creo que vaya a haber mucho movimiento porque no ha habido mucho cambio en las masas salariales para poder hacer movimientos. En cuanto al tema de la Premier, ya lo vengo diciendo, se ha convertido en una competición a pérdidas. Los únicos que no vamos a pérdidas somos los alemanes y nosotros. Lo que hay que pensar es si se puede competir contra competiciones a pérdidas y cuál es el modelo adecuado de competición", comentó.

"Defendemos que los clubes equilibren sus números porque es la estabilidad de la industria para proteger todos los puestos de trabajo que hay. Creo que nuestras reglas son las correctas. Si vas a perdidas constantes acabas cerrando, como en cualquier sector", manifestó.