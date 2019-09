Tebas dice que un ex jugador del Zaragoza le pidió denunciar el amaño

El presidente de la LaLiga, Javier Tebas, se negó a identificar al ex futbolista del Zaragoza que le habría asegurado que el club aragonés había comprado a los jugadores del Levante para asegurarse la victoria en el partido jugado en mayo de 2011 y afirmó que fue el futbolista quien le encargó que denunciara.

Tebas declaró este jueves como testigo en el juicio por el supuesto amaño de este encuentro y explicó que además de que protegiera su identidad, el futbolista le pidió no revelar otros datos que le transmitió.

El actual presidente de LaLiga, que era vicepresidente cuando se produjo esa conversación a finales de noviembre o en diciembre de 2011, señaló que considera a esa persona su cliente, aunque admitió que no le firmó una hoja de servicios, ni le ha cobrado por presentar la denuncia.

También explicó que no ha vuelto a hablar con el ex jugador del tema, pero que éste tampoco le ha revocado esa orden.

"Acudía a otra consulta a mi despacho y cuando le vi salir, hablamos y surgió este tema. Me dijo 'Mira Javier, sé de esto y estoy cansado de esto, tengo mucha presión". Le dije que era un tema complicado, que está penalizado y que debía denunciar", explicó.

"Me dijo que si lo hacía no volvería a jugar al fútbol, que le señalarían como chivato. Me dijo expresamente: 'Pon tu la denuncia, pero no desveles los datos que me puedan identificar". Fue lo que hice. Fue él quien me dice que ponga la denuncia y que guarde su nombre y algún otro dato", añadió.

Tebas dijo que en entre las causas para no poner personalmente la denuncia que le dio el ex futbolista estaba la de que "no podría volver a jugar y le quedaban muchísimos años".

El dirigente dijo que pudo ser miembro de la plantilla maña "en la temporada 2010-11, en la 2011-12 o en alguna más", pero apuntó que no iba a revelar si estaba en el proceso como acusado y se negó a responder a su identidad al acogerse al secreto profesional.

Tebas señaló que habló a ese ex futbolista del "código deontológico antes de obtener la información" y que le advirtió "de todas la posibilidades si presentaba la denuncia, que podía acabar como acusado, cómplice, encubridor o en nada".

"Cumplí con la petición de mi cliente", señaló Tebas, quien dijo que no cree que incumpliera sus deberes como abogado porque lo que le pidió es que denunciara.

En cuanto a la crisis del Valencia, Javier Tebas, afirmó que el propietario del Valencia, Peter Lim, "no toma las decisiones a las bravas" y que cree que tendrá motivos "profundos" para haber destituido a Marcelino García Toral como entrenador del club.

"Si no ha querido explicarlos, tendrá sus motivos", señaló el presidente de la LFP, quien dijo no saber por qué despidió al técnico y "respetar su decisión".

"Cuando habláis de este tipo de inversores, ¿qué tipo de inversores son? ¿Os referís a su condición de extranjero? Me dan miedo muchos más los españoles que extranjeros. Cuando ganó la Copa era una gran inversión, cuando se clasificó dos veces para la Champions ha estado bien y ahora por estas circunstancias está mal el modelo? Creo que no", destacó.

"Le deseo suerte a Marcelino que ha hecho una gran labor aquí, suerte a Celades, suerte a Mateo (Alemany), que había trabajado mucho con Marcelino, pero es un profesional y su obligación es sacar lo máximo de lo que tiene, y en esta caso tiene que hacerlo con Celades y los jugadores para subirles la moral, porque el Valencia tiene un equipazo", finalizó.

Por su parte, Quico Catalán, presidente del Levante, aseguró este jueves al comparecer como testigo en el juicio por el posible amaño del partido de su equipo y el Zaragoza en 2011 que no recuerda haber recibido en los días previos una llamada del entonces vicepresidente de LaLiga, Javier Tebas, para advertirle de esa posibilidad.

Minutos antes, Tebas, también como testigo, aseguró que tras advertirle Augusto Cesar Lendoiro, entonces presidente del Deportivo de La Coruña, de que el Zaragoza había comprado a sus jugadores llamó a Catalán para informarle de la situación.

"Se lo he dicho alguna vez: 'Javier, no recuerdo nada de eso'. No recuerdo haber tenido ninguna conversación", apuntó el dirigente del Levante.

Catalán afirmó que si hubiera recibido esa llamada, su forma de proceder habría sido diferente. "Le puedo garantizar que como presidente y máximo responsable como mínimo habría tenido una reunión con mis capitanes y con la plantilla y les habría trasladado que bajo ningún concepto eso podía ocurrir", indicó.

El ex secretario técnico del Zaragoza, Pedro Herrera, afirmó en el juicio por un posible amaño del encuentro de Liga Levante-Zaragoza, disputado en mayo de 2011, que su función no era la de negociar las primas y que no lo hizo ni con Agapito Iglesias, ni con otro presidentes.