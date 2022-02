Sergio Agüero se toma con humor sus problemas de corazón: "Tengo un chip de colores, soy Ironman"

Sergio Agüero volvió a conectarse a su canal de Twitch para charlar durante algunas horas, de forma tranquila, con los muchos aficionados que tiene en todo el mundo.

El ex futbolista del Barcelona recordó cómo llegó el duro momento de saber que debía dejar de jugar al fútbol como consecuencia de una arritmia que se le detectó tras un partido: "Pensé que la arritmia era una tontería y que me iba a curar, pero cuando te meten en una salita extraña y ves que las cosas no van del todo bien... Nadie podía venir a verme y dije 'raro'".

Luego llegaría el momento en que el doctor que le estaba tratando le pide quedarse un día más de lo que tenía previsto, lo que acrecentó su nerviosismo: "El lunes por la mañana me dice la enfermera que me tienen que llevar a una clínica privada para hacerme un chequeo más profundo, ya me lo veía venir". Y es que días antes ya le pusieron sobre aviso de que "probablemente me tuviera que retirar pero no lo asumía y no estaba preparado", afirmó Agüero.

Cuando llegó el momento, reconoce que viajó a Abu Dabi para refugiarse unos días: "Fui allá para distraerme un poco, y el día de la despedida estaba tranquilo".

Pero cuando llegó el momento de comunicar su decisión junto al presidente del Barcelona, Joan Laporta, no pudo más: "Cuando vi la escalera con mi silla, ahí me quebré y me puse a llorar. Me abracé a Laporta..." recuerda con pesar. "No quería que me vieran llorando, y Laporta me dijo que tenía que salir a hablar. Empecé a pensar que tenía que estar relajado... y ya me relajé", declaró.





Con la perspectiva del tiempo, ya toma con más naturalidad sus problemas de corazón, incluso se atrevió a bromear con el dispositivo que tiene instalado para controlarle la arritmia: "Tengo un chip acá, de noche tiro luces de colores. ¡Soy Ironman! Y si se me acelera, le salta al médico".