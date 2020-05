Saúl: "Es extraño que en un córner marques a los rivales y luego no te dejen abrazar en las celebraciones"

El internacional del Atlético de MadridSaúl Ñíguez se pregunta extrañado por qué "en un córner marques un rival de cerca y luego no puedas celebrar los goles con tus compañeros".

Saúl ha analizado este jueves, en rueda de prensa, los aspectos en los que el fútbol español va a ser más extraño. La ausencia de público será otra de las cuestiones más complicadas de afrontar: "Será lo que más extrañemos todos. Lo vamos a notar, porque a todos nos gusta jugar con afición, pero el nuevo fútbol vuiene de esta manera. Hasta que no pase la crisis, tenemos que adaptarnos a esta situación. Seguro que los aficionados nos hacen sentir ese calor desde casa".

Quizás, por ello, iniciativas como las que se han visto en algunos estadios de Alemania, puedan ser importantes: "Depende de LaLiga, y si lo permiten, me gustaría ver pancartas, cartones de fotos de gente que aporte algo de dinero que vaya para fines solidarios... Sería una buena idea para ayudar a los más lo necesitan", comentó.

Saúl aseguró que no saber todavía, a ciencia cierta, cuándo puede regresar LaLiga Santander, "no me preocupa ni me crea incertidumbre, cada país lo vive de una forma diferente. Cuando tenga que empezarse LaLiga es porque puede garantizarse la seguridad de todos".

El Atlético retoma LaLiga Santander en San Mamés

"Lo que tenemos en mente es prepararnos para iniciar lo mejor posible LaLiga. El objetivo es estar entre los cuatro primeros, pero ahora sólo nos centramos en el partido ante el Athletic. Es un partido vital porque, si ganamos, es un equipo que está en la pelea directa con nosotros".

Tiene claro que ese factor 'público' en este caso jugará en contra del Athletic: "El hecho de jugar en Bilbao y sin su gente, podremos aprovecharnos de esa situación, lo mismo que se aprovecharán los rivales cuando vendan a jugar al Wanda".