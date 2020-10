Riqui Puig, en El Partidazo de COPE: "Koeman confía en mí y me va a dar oportunidades para triunfar"

Riqui Puig pasó este jueves por El Partidazo de COPE, tras formar parte de la victoria de la Selección sub-21 ante Islas Feroe, y dejar claro que lo suyo es optimismo de cara a su futuro más inmediato. Riqui confía en tener minutos con la camiseta del Barça y, en consecuencia, seguir recibiendo la llamada de Luis de la Fuente.

El centrocampista sigue muy ilusionado con cada partido que juega con la camiseta de la Selección: "Es una experiencia inolvidable, poder disfrutar de la Selección, con un grupo donde todos son unos cracks y me han acogido muy bien. La Selección es buen sitio para hacer lo que más que gusta", dijo en la conversación que mantuvo con Juanma Castaño.

Comparando la Selección con el Barça, Puig cree que "aquí vienes a la Selección, es otro ambiente, los compañeros son más de tu edad. Jugar aquí me da mucha alegría y puedo disfrutar del fútbol".

Puig: "La conversación con Koeman no fue dura; al contrario"

��️ @RiquiPuig en @partidazocope



⚽️ “Creo que voy a tener minutos en el @FCBarcelona_es, si no, no me habría quedado"



�� "Quiero triunfar y ganarme un puesto, no veo otro camino"



���� "@RonaldKoeman confía en mí y creo que me va a dar oportunidades"



�� #PartidazoCopepic.twitter.com/BbVH6ZNxIo — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 8, 2020

Precisamente, sabe que los minutos son necesarios durante la temporada con el equipo azulgrana para seguir siendo convocado por la sub-21, pero es algo que no le preocupa, a juzgar por sus palabras: "En la Selección, hay muchos jugadores y mucha calidad. Si con el club no tengo minutos, será difícil ir al Europeo, pero creo que tendré minutos y tendré oportunidades".

E insistió: tendrá minutos en el Barça. "Pienso que tendré minutos, por eso me he quedado en el Barça. Quiero triunfar en el Barça y ganarme un puesto, no veo otro camino. Soy muy feliz en Barcelona, tengo mi familia, creo que voy a acabar jugando y tener oportunidades".

Y especificó que la conversación que mantuvo con Koeman fue muy clara, y desmintió un encuentro difícil con el técnico holandés: "La conversación con el entrenador no fue dura, no. Koeman confía en mí, y me va a dar oportunidades para triunfar en este club tan grande. A veces se filtran cosas que no son verdad, o se sacan de sitios que no acaban de decir toda la verdad. Koeman ya hizo unas declaraciones y él dijo lo que me dijo, que confiaba en mí, que tendría minutos".