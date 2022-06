Ricardo Barkala, en El Partidazo de COPE: "Con nosotros, Ernesto Valverde está en su casa"

Hablamos en El Partidazo de COPE con uno de los tres candidatos a la presidencia del Athletic de Bilbao, Ricardo Barkala, que este miércoles anunció que, si gana las elecciones este viernes, Ernesto Valverde será su próximo entrenador del primer equipo: "Estas cosas no se improvisan, en marzo ya hablé con Ramón Planes, director deportivo, y con Ernesto llevamos hablando meses. Tiene que ser un proyecto coherente y Valverde es la guinda; que está bien ensamblado en las piezas del puzzle. Trabajó dos años con Planes en el Barça y va a estar muy cómodo con nosotros si ganamos. Había un perfil definido y Valverde lo cumplía al 100%. Con nosotros, Valverde estará en su casa".





Otro de los candidatos, Jon Uriarte, también ha elegido a Valverde como entrenador en el caso de que gane las elecciones; mientras que Iñaki Arechabaleta ha elegido al argentino Marcelo Bielsa. Sobre si esto podría dividir el voto entre los dos candidatos que han elegido a Valverde, Barkala no cree que sea un problema: "Solo irá con el que gane. No creo que divida el voto. El entrenador del primer equipo es muy importante pero es una pieza más del puzzle que hemos presentado; si no fuera así, perdería valor. Su forma de trabajar tiene mucha más cabida en nuestro proyecto".

Los fichajes del nuevo Athletic

Sobre los fichajes pensados para la temporada, Barkala no dio nombres: "El Athletic tiene que intentar volver a ser el club atractivo para los jugadores y tiene que ser ambicioso. Hay que intentar que los mejores jugadores vascos jueguen en el Athletic. Por supuesto, tenemos en el radar tenemos jugadores interesantes y nos hemos relacionado con los entornos. Quiero que Bilbao sea el epicentro del fútbol".

Por último, el candidato también habló sobre las sensaciones que tendrá si gana las elecciones el próximo viernes: "Agradecer a los socios lo primero y luego serían la sensación de alegría, amor y entusiasmo. También tendría una sensación de grandísima responsabilidad".