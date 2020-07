El Real Madrid no tiene intención de celebrar el título de Liga en Cibeles

El Real Madrid no tiene intención de celebrar el título de Liga en caso de que se proclamase campeón en estas dos jornadas que restan de campeonate. Según ha informado Melchor Ruiz, el club blanco no tiene previsto visitar ninguna institución ni acudir a la plaza de Cibeles a celebrarlo con los aficionados, ya que son conscientes de la situación excepcional en la que se encuentra España por el coronavirus. Desde el club blanco entienden que no es el momento de celebraciones masivas.

Todo esto después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, haya asegurado en un acto este martes que están estudiando la posibilidad de que, en caso de que el Real Madrid consiga el título de Liga, el equipo blanco pueda celebrarlo con su afición. "Se hará con mascarilla obligatoria y con un aforo muy limitado", ha explicado el alcalde.

"Vamos a exigir que se lleve mascarilla, no podrá acceder nadie sin mascarilla, y definiremos un perímetro muy limitado para que no merezca la pena que la gente se agolpe en las vallas", ha explicado. De esta manera, Almeida ha seguido apelando a que, en conclusión, "lo mejor es que se celebre en los balcones".