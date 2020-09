El Real Madrid tiene claro el 'no' a Cavani y sigue trabajando en la 'operación salida'

Tras el empate sin goles del Real Madrid en Anoeta ante la Real Sociedad, vuelve a ser objeto de debate la necesidad que puede tener o no el Real Madrid de acometer algún fichaje para la delantera, donde el hombre fuerte es Karim Benzema.

Eden Hazard sigue midiendo con cuidado los pasos para volver a vestirse de corto. Va a ser muy difícil que pueda fomar parte de la lista de convocados para enfrentarse al Real Betis este sábado a partir de las 21 horas, y también se atisba complicada su aparición en el siguiente partido frente al Real Valladolid. Preocupan las sensaciones que tenga en el tobillo lesionado, y es seguro que hasta que no esté al cien por cien no reaparezca para evitar nuevos contratiempos.

Cavani tiene un rotundo 'no' de Florentino Pérez

El representante de Edinson Cavani sigue buscando un nuevo equipo para el actual delantero del PSG, que también fue ofrecido al Real Madrid. Según informó Melchor Ruiz, la directiva que encabeza Florentino Pérez tiene muy claro el 'no' para Cavani. El Real Madrid ya comunicó a la plantilla que, dadas las circunstancias complicadas por la pandemia, que afectan en lo económico, no se realizarían fichajes. Además, a los jugadores se les pidió un esfuerzo que se tradujo en la renuncia a la prima por ganar el título de LaLiga Santander. El Real Madrid renuncia incluso a la llegada de jugadores libres, como es el caso de Cavani, cuyas pretensiones rondan los 10 millones de euros por temporada.

El caso de Luka Jovic, fichado la pasada campaña, es particular. El jugador quiere salir. Según información de Miguel Ángel Díaz, está descontento con Zidane porque no le da los minutos ni partidos que desea. Sólo jugó un partido completo, de los 27 en los que se vistió de corto. El confinamiento parece que no le sentó bien, con polémica incluída por saltarse la cuarentena durante el Estado de Alarma. Luka Jovic quiere regresar al Eintracht de Frankfurt, donde fue feliz, aunque sus 10 millones brutos por temporada dificultan la operación.

Parece que la salida de Borja Mayoral no será ningún problema. Lleva todo el verano con ofertas de varios clubes, especialmente de España y de Italia, como Levante, Valencia, Lazio o Fiorentina. En el Real Madrid hay convencimiento de que saldrá, pero apurarán al cierre de mercado el próximo 5 de octubre.

Mariano Díaz, sin embargo, se agarra al Real Madrid como un clavo ardiendo. La intención del Real Madrid era que el delantero hispano-dominicano saliese, como sucedió la temporada pasada, pero si no hay ninguna opción que le convenza más que quedarse en el conjunto blanco, tendrá que seguir un año más a las órdenes de Zinedine Zidane, pese a que cuenta poco en los planes del francés.