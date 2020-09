Pochettino, en El Partidazo de COPE: "No me ofrecieron ir al Barça; sería un sueño entrenar al Real Madrid"

AUDIO: ENTREVISTA A POCHETTINO EN EL PARTIDAZO DE COPE

VÍDEO: ENTREVISTA A POCHETTINO EN EL PARTIDAZO DE COPE

Pensaba que estarías en Barcelona: Cuando nos fuimos del Tottenham me quedé aquí en Londres, teníamos todo organizado aquí y en Barcelona está todo complicado. Mi hijo está en el sub 19 del Tottenham. Con Mourinho he hablado, tuvimos una bonita conversación, tengo muy buena relación con él. Para mí es buen tío Mourinho. No podemos hablar de amistad porque encierra muchos valores que no compartimos pero tenemos respeto y admiración mutua; no puedo decirte nada que no sea bueno.

Has sonado para varios clubes: Es raro el mundo del fútbol. Yo no tengo agente, entonces no sé quién hacía el trabajo de poner mi nombre. Las tres veces que estuve en clubes me llamaron directamente los presidentes.

Pochettino no ha querido desvelar cuál será su futuro la próxima temporada.Cordon Press

Opción de fichar por el Barça

¿Hablaste con Bartomeu?: No, es mentira. No me vi con Bartomeu. Con Ramón Planes sí porque tenemos una amistad desde 2009, cuando estoy en el Espanyol y él era director deportivo, trabajamos cinco años juntos. No me ofreció el Barça. El PSG tampoco, ni la Juve… Benfica y Mónaco si hubo llamadas.

¿Estás agobiado?: No, no, estoy muy bien. Hago cosas que trabajando es imposible, vas dejando cosas de lado. A nivel familiar es una situación muy bonita, disfrutando y sentando las bases futuras. El haberme ido del Tottenham y después de pasar lo del COVID, se ven las cosas diferentes. Si no llega a pasar eso, estaría con la ansiedad de querer participar del fútbol. Con todo lo que ha pasado, me ha dado relajación y me ha servido como crecimiento personal y familiar y desarrollar cosas a nivel profesional.

¿Te ha fallado mucha gente?: No voy con un séquito atrás de aduladores. Tengo muy pocos amigos, pero buenos: Iván de la Peña, Alejandro Alonso, Ramón y la gente que trabaja conmigo.

¿Qué te parece lo del Barça con Setién?: Son las circunstancias. No son situaciones bonitas, por suerte yo negocio los contratos de mi cuerpo técnico y todos van asociados a mi contrato.

¿Crees que Bale va a triunfar en el Tottenham?: Bale es un grandísimo futbolista, con una edad que todavía tiene la fortaleza, la experiencia y la madurez. Ha sido decisivo en el Madrid, ha ganado cuatro Copas de Europa, ha marcado en partidos importantes… siempre ha sido muy cariñoso conmigo.

¿Lo pediste para el Tottenham?: Nunca hubo la posibilidad, todo se enfocaba a la construcción del estadio.Hubiera sido un gran aporte para el equipo.

¿Y Reguilón?: Me parece que tiene muchísimo talante. Es presente y necesita todavía de formación.

¿Crees que Madrid y Barça se han quedado un poco atrás?: No creo, sí que se percibe un poco la bajada a todos los niveles, no solo deportivo, sino social, político…La Premier está un pasito por delante porque se ha anticipado; es un producto que se ve a nivel mundial. LaLiga se está empezando a posicionar.

¿Cómo se nos ve desde allí?: Es la tendencia autodestructiva que tenemos los latinos. Aquí tenemos los mismos problemas pero lo que se vende es diferente. En España nos criticamos entre nosotros y aprovechamos cualquier situación para sacar ventaja. Cuando estuve en España me sentí mucho más seguro que lo que me siento ahora, aquí hay muy poco respeto por el COVID. En los informativos aquí se preocupan un par de minutos por el COVID.

¿Futuro entrenador del Madrid?

¿Crees que algún día entrenarás al Real Madrid?: Por supuesto que es un sueño mío, como entrenar a la selección argentina. El Real Madrid es el mejor equipo del mundo con una historia grandísima

¿Qué tal te llevas con Guardiola?: Bien, tenemos una relación buena, de respeto. Tenemos distancias, cada uno tiene sus características. Le tengo respeto y admiración deportiva.

¿Cuál es el mejor entrenador del mundo?: Elegiría a Guardiola.

Has aclarado lo que dijiste de no entrenar al Barcelona: Me encontré con Bartomeu en 2017, estaba Luis Enrique, y yo estaba un par de días en Barcelona y sonaban rumores. Con mi ironía dije lo que dije, me excedí. Suena muy bonito para el fan del Espanyol pero yo no quise hablar para el fan radical. Lo podría haber dicho de otra forma y que no sonara tan violento.No quiero faltar el respeto a gente que es cercana a mi y que es del Barcelona.

¿Qué jugador ficharías?: Sin ninguna duda, Messi… sigue siendo el número 1 y lo será hasta que él quiera.

¿Ahora vamos a un fútbol más físico?: No lo creo, el talento siempre se va a imponer a un fútbol atlético y los entrenadores debemos ser responsables de eso.

¿Crees que el banquillo del Barça es menos atractivo ahora?: La depreciación existe, Koeman es un grandioso entrenador y le deseo mucha suerte.

¿A qué tres equipos te gusta ver?: Me gusta ver el Leeds de Bielsa, porque es un fútbol de vértigo; el Tottenham, porque hay mucho cariño; y el Liverpool, porque tiene talento.

¿Crees que Mbappé jugará en el Madrid?: No lo sé, pero es top.