El Real Madrid se impone al Barça en un espectacular 'clásico' entre leyendas en Israel

Los equipos "Leyendas" del Barça y el Real Madrid, con astros como Ronaldinho, Rivaldo o Figo y Roberto Carlos, jugaron este martes un disputado 'clásico' de exhibición que los merengues ganaron por un ajustado 2-3, deleitando al público que casi llenó el estadio Bloomfield de Tel Aviv.

En un amistoso en el que también participaron otros exazulgranas de peso como Deco y Saviola o exmadridistas como Alfonso o Fernando Sanz, los veteranos intentaron lucir su mejor juego y hacer gala de sus viejas aptitudes ante los 25.000 aficionados que asistieron al partido con fervor, en el primer Clásico que se disputa en Israel.

A lo largo del encuentro -con dos partes de 40 minutos cada una-, ambos equipos mostraron cierta solidez y pusieron en apuros al rival, demostrando que pese a estar retirados mantienen todavía las habilidades que les hicieron destacar en competición profesional.

Entre los más ovacionados estuvo Ronaldinho, que hizo estilo de su arte futbolístico y fue el primero en marcar un gol de penalti en el minuto 28, tras una falta dentro del área del madridista Núñez a Saviola. La pasión por el brasileño se evidenció también cuando dos niños saltaron al campo en momentos distintos para abrazar al astro.

