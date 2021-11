Guardiola: "Yo no fui el heredero de nadie y Xavi no tiene que ser heredero mío ni de nadie, tiene que ser él"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha comentado que Xavi Hernández sacará adelante al FC Barcelona por su idea de juego y por cómo interpreta el fútbol, y ha añadido que si el presidente blaugrana, Joan Laporta, ha elegido al de Terrassa es por su valía.

"Si Laporta y la Junta han elegido a Xavi es porque hay millones de pros y pocos contras. Conoce la casa, traerá energía positiva, por cómo ve el fútbol y por su dedicación seguro que sacará la situación adelante", aseguró Guardiola.

Pep Guardiola:



“Yo no fui el heredero de nadie y Xavi no tiene que ser el heredero mío ni de nadie”



“El Barça no es un club atractivo es más que atractivo”



“Hay que tirar adelante”



