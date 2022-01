Lewandoswki, elegido mejor jugador de 2021; Alexia Putellas, mejor jugadora

Lewandowski repite como The Best





El polaco Robert Lewandowski, delantero del Bayern Múnich alemán, ha sido galardonado por segundo año consecutivo con el premio The Best de la FIFA al mejor jugador, por delante del argentino Leo Messi y del egipcio Mohamed Salah. Lewandowski completó un magnífico 2021 en el que ganó la Bundesliga y la Supercopa de Alemania además de marcar 69 goles a lo largo de un año natural (2021).

También superó el histórico registro de Gerd Müller tras marcar 41 tantos en una misma temporada de la liga teutona. "Soñaba con romper ese récord. Pensaba que era imposible marcar tantos goles en la Bundesliga, pero se consiguió. Le quiero dar las gracias al 'Torpedo' Müller por guiarme a romper esas cifras", afirmó. El delantero polaco reconoció que se encontraba "muy orgulloso" porque para él "es un honor recibir este premio". Lo dedicó a sus técnicos y compañeros por el trabajo conjunto para conseguir los objetivos marcados.

Alexia Putellas completa el círculo con el The Best a la mejor jugadora

?? The Best in the World ??#TheBest FIFA Women’s Player Award 2021 goes to @alexiaputellas!



???? | #AlexiaPutellaspic.twitter.com/bS8GAApgAZ — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) January 17, 2022





La española Alexia Putellas, centrocampista del Barcelona, ha sido galardonada con el The Best de la FIFA a la mejor jugadora de 2021, premio que añade al Balón de Oro que ganó a finales de noviembre. La futbolista de Mollet del Vallés, de 27 años, recibió el respaldo mayoritario de capitanes, seleccionadores, periodistas y aficionados después de un año auténticamente de ensueño, en el que se proclamó campeona de la Liga de Campeones, de la Primera Iberdrola y de la Copa de la Reina con un papel estelar, como también con la selección española de Jorge Vilda, que completó un 2021 pleno de victorias sin encajar gol alguno.

Putellas, que sucede en el palmarés del galardón a la inglesa Lucy Bronze, ya había sido premiada como mejor centrocampista de Europa por parte de la UEFA y mejor jugadora por el organismo continental, así como con el Globe Soccer Awards. En esta ocasión, como en el Balón de Oro, superó a su compañera Jenni Hermoso y a la australiana Sam Kerr, jugadora del Chelsea inglés, con lo que es la primera futbolista española -tanto en categoría masculina como femenina- que obtiene The Best.

Putellas, que se declaró "muy feliz", quiso agradecer especialmente a todas sus compañeras, porque "esto es de todas". "Sin duda esto va a hacer que sigan con la misma motivación o más para este año. Espero que tengamos otra vez muchísimo éxito", apuntó. "En España hay muchísimo talento", aseveró la barcelonista, quien apuntó que "lo que hacía falta era trabajar y tiempo porque esto no es fruto de meses ni de días. Es por muchos años de trabajo".

Mendy, mejor guardameta de 2021

The best in the world! ?



Edouard Mendy is #TheBest FIFA Men's Goalkeeper! ?? pic.twitter.com/izkH6S8FVv — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 17, 2022





El senegalés Edouard Mendy, portero del Chelsea, ha sido elegido mejor guardameta de 2021 en la gala The Best de la FIFA que se está celebrando en su sede en Zúrich (Suiza).



Mendy, que está disputando con su selección la Copa de África de Naciones, se ganó la titularidad por delante del español Kepa Arrizabalaga y se convirtió en figura clave del Chelsea que se coronó en la Liga de Campeones, tanto que fue elegido mejor arquero del torneo. El portero africano superó en la elección final al italiano Gianluigi Donnarumma (Milan/PSG) y al alemán Manuel Neuer (Bayern Múnich).

Tuchel, mejor entrenador de 2021

The boss. ??



Thomas Tuchel has been named #TheBest FIFA Men’s Coach! ?? pic.twitter.com/Gh9KvhiCZb — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 17, 2022





El alemán Thomas Tuchel, técnico del Chelsea inglés, ha sido reconocido como mejor entrenador de 2021. Tuchel, de 48 años, ha sido elegido por delante del español Pep Guardiola (Manchester City) y del italiano Roberto Mancini (selección Italia), los otros dos nominados finalistas. El entrenador germano, que fichó por el Chelsea a finales de enero de 2021, tuvo un tremendo impacto en el conjunto londinense, al que levantó de la lona y lo llevó a ganar el máximo torneo continental tras superar en octavos al Atlético de Madrid, en cuartos al Oporto, en semifinales al Real Madrid y en la final al City. Además, logró la Supercopa de Europa tras superar al Villarreal en la tanda de penaltis.

Fue el primer técnico que consiguió dos años seguidos estar en la final de la Liga de Campeones al frente de dos equipos distintos. En 2020 perdió con el París Saint Germain. Tuchel sucede en el palmarés a su compatriota Jurgen Klopp (Liverpool), ganador de las dos ediciones precedentes y al que relevó en el banquillo del Borussia Dortmund en abril de 2015. "Estoy tan impresionado que me resulta hasta incómodo haber ganado el premio", admitió Tuchel en videoconferencia tras acabar el entrenamiento con el Chelsea, quien precisó que está "disfrutando del viaje" en el club londinense, donde dispone de un "equipo muy competitivo", aunque hayan perdido opciones de luchar por la Premier ante el City.

Alaba, Messi, Lewandowski y Cristiano Ronaldo, en el 11 FIFA FIFPRO

?? THIS is the 2021 Men’s FIFA FIFPRO #World11



By the players, for the players.@FIFAWorldCuppic.twitter.com/i0dYe7KUwI — FIFPRO (@FIFPRO) January 17, 2022





El austríaco David Alaba, actual defensa del Real Madrid, el argentino Leo Messi (Barcelona/PSG), el polaco Robert Lewandowski (Bayern Múnich) y el portugués Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United) se encuentran en el '11' 2020-2021 FIFA FIFPRO. Votaron un total de 18.947 futbolistas de 69 países.



Cada uno eligió tres jugadores para cada puesto: portero, defensa, medio y delantero. El italiano Gianluigi Donnarumma, actualmente en el PSG, es el que ha recibido más votos, con 11.955. Los otros dos que han superado los 10.000 respaldos han sido Kevin de Bruyne (Manchester City) y el argentino Lionel Messi (Barcelona/PSG). El capitán de la Albiceleste y el luso Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United) se encuentran en el mejor once por decimoquinto año consecutivo, mientras que Sergio Ramos (Real Madrid/PSG) no figura en la elección por primera vez desde 2010. Donnarumma, David Alaba, el luso Ruben Dias (Manchester City), el noruego Erling Haaland (Borussia Dortmund) y el italiano Jorginho (Chelsea) están en el once por primera vez, mientras que el italiano Leonardo Bonucci (Juventus), Kevin De Bruyne, el francés Ngolo Kanté (Chelsea) y Lewandowski están por segunda vez. Es la primera vez que no hay ningún jugador brasileño, mientras que el fútbol español no se quedaba fuera desde 2007.

Composición del 11 FIFA FIFPRO 2021:

- Portero: Gianluigi Donnarumma (Milan/París Saint-Germain, ITA)

- Defensas: David Alaba (Bayern Múnich/Real Madrid, AUT), Leonardo Bonucci (Juventus, ITA), Ruben Dias (Manchester City, POR)

- Medios: Kevin De Bruyne (Manchester City, BEL), Jorginho (Chelsea, ITA), N'Golo Kante (Chelsea, FRA)

- Delanteros: Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United, POR), Erling Haaland (Borussia Dortmund, NOR), Robert Lewandowski (Bayern Múnich, POL) y Lionel Messi (Barcelona/París Saint-Germain, ARG).

Érik Lamela, premio Puskas 2021

El argentino Érik Lamela, actual jugador del Sevilla, ha sido galardonado con el Premio Puskas al mejor gol de 2021. Lamela marcó una diana con una bonita 'rabona' rasa como jugador del Tottenham en el partido ante el Arsenal de la Premier League, disputado el 14 de marzo del pasado año. El argentino, que en julio fichó por el Sevilla, sucede en el galardón a su excompañero en el club londinense, el surcoreano Heung-min Son.



Lamela admitió que en el momento del gesto técnico no le "pasó nada por la cabeza". "No pensé nada hasta que después de ejecutarlo ví que entraba", admitió el argentino, que actualmente se encuentra de baja por lesión.

Emma Hayes, mejor entrenadora de fútbol femenino de 2021

La inglesa Emma Hayes (Chelsea) ha sido elegida mejor entrenadora de fútbol femenino de 2021. Hayes, de 45 años, llevó al conjunto londinense a ganar la Superliga inglesa por cuarta vez, la Copa de la Liga y a la final de la Liga de Campeones que perdió ante el Barcelona. Elegida mejora entrenadora de la Superliga la pasada campaña, la londinense ha superado en la votación al español Lluis Cortés (Barcelona/selección de Ucrania) y a la neerlandesa Sarina Wiegman (Inglaterra/Países Bajos), galardonada en 2017 y 2020.

Hayes se convirtió en la primera entrenadora que alcanzaba la final de la 'Champions' en los últimos doce años. Ninguna lo había conseguido desde Martina Voss-Tecklenburg en 2009, cuando guió al Duisburgo al título. La inglesa reconoció que estaba "absolutamente sorprendida" y que no se podía "creer" el premio. "Es un reconocimiento también al trabajo que hacen mis trabajadoras y a la gente brillante que me rodea en el Chelsea", indicó la entrenadora del conjunto 'blue', quien avanzó que en Inglaterra todo el mundo está trabajando mucho para el éxito de la Eurocopa que se celebrará en el país en este 2022.

Endler, mejor guardameta

La chilena Christiane Endler, segunda en las dos ediciones precedentes, ha sido elegida por fin mejor guardameta del mundo. Endler, que fue superada los años precedentes por la neerlandesa Sari van Veenendaal y la francesa Sarah Bouhaddi, en esta ocasión fue la elegida por delante de la alemana Ann-Katrin Berger y la canadiense Stephanie Lynn Marie Labbé.

La guardameta de la selección chilena, de 30 años, fue declarada la mejor guardameta de la liga francesa tras ganar el título con el PSG después de encajar tan solo cuatro goles durante todo el torneo. Además, alcanzó la Liga de Campeones. También participó en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde destacó con la Roja. Endler reconoció que estaba "muy feliz" por obtener este galardón a la tercera y muy "orgullosa" por ser la primera latinoamericana que lo logra, y aseguró que sus objetivos son ganar la Liga de Campeones con el Lyon y que la selección chilena continúe con su crecimiento.

La chilena Endler, la argentina Banini y Marta, en el 11 FIFA FIFPRO

La chilena Christiane Endler, actual guardameta del Lyon, la argentina Estefanía Banini, exjugadora del Levante y ahora en el Atlético de Madrid, y la brasileña Marta (Orlando Pride) figuran en el 11 FIFA FIFPRO 2020-2021, en el que no hay ninguna representante del Barcelona, dominador del fútbol español y europeo. La selección se ha hecho con los votos de un total de 3.675 futbolistas que juegan al más alto nivel en 46 países y sobresale la ausencia de jugadoras azulgranas a la vista de su espectacular temporada. Estefania Banini y Magdalena Eriksson (Chelsea) se estrenan en este 11. La centrocampista del Atlético es la primera argentina que lo logra. Endler ya estuvo en la pasada edición y Marta es una 'clásica' de reconocimientos internacionales. Lucy Bronze es la jugadora que ha recibido más votos con 1.636, justo por delante de Endler, con 1.424 votos. Wendie Renard figura en el equipo por sexta vez, en tanto que figuran con cuatro Lucy Bronze, Marta y Alex Morgan.

Composición del 11 femenino 2020-21:

- Guardameta: Christiane Endler (Paris Saint-Germain/Olympique Lyon, CHI).

- Defensas: Lucy Bronze (Manchester City, ING), Millie Bright (Chelsea, ING), Magdalena Eriksson (Chelsea, SWE), Wendie Renard (Olympique Lyon, FRA)

- Centrocampistas: Estefania Banini (Levante/Atlético Madrid, ARG), Barbara Bonansea (Juventus, ITA), Carli Lloyd (NJ/NY Gotham, USA)

- Delanteras: Marta (Orlando Pride, BRA), Vivianne Miedema (Arsenal, NED) y Alex Morgan (Tottenham Hotspur/Orlando Pride/San Diego Wave, USA).